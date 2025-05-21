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Літо на горизонті — погода на завтра від Укргідрометцентра

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Дата публікації: 21 травня 2025 17:23
Прогноз погоди на 22 травня - якою буде погода завтра
Дівчата гуляють містом у теплу погоду. Фото: Новини.LIVE

У четвер, 22 травня, в Україні очікується погода без опадів по всій території країни. Температура також буде вищою.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Прогноз погоди на 22 травня

Вдень більшість областей перебуватиме під впливом поля підвищеного атмосферного тиску, що забезпечить переважно суху і спокійну погоду. Однак на західні регіони, а також Житомирську і Вінницьку області вже повернеться атмосферний фронт. 

Через це там прогнозують короткочасні дощі, грози, місцями можливий град, а також шквали вітру до 15-20 метрів на секунду. 

Вітер переважно південно-західний та південний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься у проміжку +7...+12 °С, а вдень потеплішає до +20...+25 °С.

Нагадаємо, прогноз погоди на тиждень з 18 по 25 травня обіцяє бути мінливим: у деяких регіонах очікуються сильні грозові зливи, тоді як інші області будуть купатися в теплих променях сонця та приємній літній погоді.

Нещодавно у Полтаві пройшов град, а внаслідок інтенсивного дощу вулиці опинилися затопленими водою.

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Людмила Войтюк - Редактор
Автор:
Людмила Войтюк
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