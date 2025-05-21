Прогноз погоди на 22 травня - якою буде погода завтра

Літо на горизонті — погода на завтра від Укргідрометцентра
У четвер, 22 травня, в Україні очікується погода без опадів по всій території країни. Температура також буде вищою.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Прогноз погоди на 22 травня
Вдень більшість областей перебуватиме під впливом поля підвищеного атмосферного тиску, що забезпечить переважно суху і спокійну погоду. Однак на західні регіони, а також Житомирську і Вінницьку області вже повернеться атмосферний фронт.
Через це там прогнозують короткочасні дощі, грози, місцями можливий град, а також шквали вітру до 15-20 метрів на секунду.
Вітер переважно південно-західний та південний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься у проміжку +7...+12 °С, а вдень потеплішає до +20...+25 °С.
Нагадаємо, прогноз погоди на тиждень з 18 по 25 травня обіцяє бути мінливим: у деяких регіонах очікуються сильні грозові зливи, тоді як інші області будуть купатися в теплих променях сонця та приємній літній погоді.
Нещодавно у Полтаві пройшов град, а внаслідок інтенсивного дощу вулиці опинилися затопленими водою.
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