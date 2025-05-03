Погода в Украине 4 мая - точный прогноз от синоптика Наталки Диденко

Летняя жара и дожди — Диденко дала прогноз погоды на завтра
Погода в Украине завтра, 4 мая, будет по-летнему теплая, однако с грозовыми дождями. Также ожидаются сильные порывы ветра.
Об этом сообщили синоптик Наталка Диденко в Facebook.
Погода в Украине 4 мая
По прогнозам синоптика, температура воздуха днем составит +20...+25 °C, местами на юге и востоке столбики термометров поднимутся до +27 °C.
Осадки с грозами прогнозируются в западных областях, а также на севере, в Винницкой и Черкасской областях.
Сильный ветер будет юго-западного направления. Его порывы местами будут достигать 15-20 м/с.
В Киеве ожидается кратковременный дождь с грозой, порывистый ветер и дневная температура до +26 °C.
Ранее мы писали, что в течение прошлых суток солнечная активность была на низком уровне. Что это значит, читайте в нашем материале.
Также мы сообщали, что температура воздуха в мае будет меняться от прохладных до летних, почти жарких показателей.
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