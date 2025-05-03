Погода в Украине 4 мая - точный прогноз от синоптика Наталки Диденко

Девушки попали под дождь. Иллюстративное фото: УНИАН

Погода в Украине завтра, 4 мая, будет по-летнему теплая, однако с грозовыми дождями. Также ожидаются сильные порывы ветра.

Об этом сообщили синоптик Наталка Диденко в Facebook.

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Погода в Украине 4 мая

По прогнозам синоптика, температура воздуха днем составит +20...+25 °C, местами на юге и востоке столбики термометров поднимутся до +27 °C.

Осадки с грозами прогнозируются в западных областях, а также на севере, в Винницкой и Черкасской областях.

Сильный ветер будет юго-западного направления. Его порывы местами будут достигать 15-20 м/с.

В Киеве ожидается кратковременный дождь с грозой, порывистый ветер и дневная температура до +26 °C.

Сообщение Диденко в Facebook

Ранее мы писали, что в течение прошлых суток солнечная активность была на низком уровне. Что это значит, читайте в нашем материале.

Также мы сообщали, что температура воздуха в мае будет меняться от прохладных до летних, почти жарких показателей.