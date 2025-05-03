Погода в Україні 4 травня — точний прогноз від синоптика Наталки Діденко

Дівчата потрапили під дощ. Ілюстративне фото: УНІАН

Погода в Україні завтра, 4 травня, буде по-літньому тепла, однак із грозовими дощами. Також очікуються сильні пориви вітру.

Про це повідомили синоптик Наталка Діденко у Facebook.

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Погода в Україні 4 травня

За прогнозами синоптика, температура повітря вдень становитиме +20…+25 °C, місцями на півдні та сході стовпчики термометрів піднімуться до +27 °C.

Опади з грозами прогнозуються у західних областях, а також на півночі, у Вінницькій та Черкаській областях.

Сильний вітер буде південно-західного напрямку. Його пориви подекуди сягатимуть 15–20 м/с.

У Києві очікується короткочасний дощ із грозою, поривчастий вітер та денна температура до +26 °C.

Повідомлення Діденко У Facebook

Раніше ми писали, що протягом минулої доби сонячна активність була на низькому рівні. Що це значить, читайте у нашому матеріалі.

Також ми повідомляли, що температура повітря у травні змінюватиметься від прохолодних до літніх, майже спекотних показників.