Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Метео arrow На Сонці сталося шість спалахів — магнітні бурі сьогодні arrow

На Сонці сталося шість спалахів — магнітні бурі сьогодні

3 травня 2025 12:43
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз магнітних бур на 3 травня — чому метеозалежним варто бути обережними
Головний біль у жінки. Ілюстративне фото: freepik
Світлана Силенко - Редактор

У суботу, 3 травня, на Землі не очікується магнітних бур. Протягом минулої доби сонячна активність була на низькому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

Реклама
Читайте також:

Прогноз магнітних бур на 1 травня

За останню добу на Сонці сталося шість спалахів класу С — вони сильно не впливають на Землю.

Очікується, що у суботу геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів класу М.

Сонячна активність на 3 травня

  • Можливість малого геомагнітного шторму — 10%;
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
  • Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 45%;
  • Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;
  • Кількість сонячних плям — 16.
Як позбутися головного болю під час магнітних бур
Дівчина страждає від головного болю. Ілюстративне фото: Pexels

Як зменшити вплив магнітних бур на здоров’я

Для зменшення або уникнення впливу магнітних бур на здоров'я рекомендують дотримуватися низки порад:

  • встановити режим сну;
  • виконувати легкі фізичні вправи, прогулятися на свіжому повітрі або зайнятися йогою;
  • збалансувати харчування;
  • пити достатню кількість води;
  • уникати стресу, медитувати або виконувати прості дихальні вправи;
  • забезпечити спокійну обстановку та комфорт вдома.

Нагадаємо, синоптики попередили деякі області про дощ з грозою сьогодні.

Зокрема, у Києві очікується тепла погода, але синоптики обіцяють мінливу хмарність.

космос Сонце магнітні бурі головний біль Земля
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама