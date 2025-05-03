Прогноз магнітних бур на 3 травня — чому метеозалежним варто бути обережними

Головний біль у жінки. Ілюстративне фото: freepik

У суботу, 3 травня, на Землі не очікується магнітних бур. Протягом минулої доби сонячна активність була на низькому рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

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За останню добу на Сонці сталося шість спалахів класу С — вони сильно не впливають на Землю.

Очікується, що у суботу геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів класу М.

Сонячна активність на 3 травня

Можливість малого геомагнітного шторму — 10%;

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;

Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 45%;

Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;

Кількість сонячних плям — 16.

Дівчина страждає від головного болю. Ілюстративне фото: Pexels

Як зменшити вплив магнітних бур на здоров’я

Для зменшення або уникнення впливу магнітних бур на здоров'я рекомендують дотримуватися низки порад:

встановити режим сну;

виконувати легкі фізичні вправи, прогулятися на свіжому повітрі або зайнятися йогою;

збалансувати харчування;

пити достатню кількість води;

уникати стресу, медитувати або виконувати прості дихальні вправи;

забезпечити спокійну обстановку та комфорт вдома.

Нагадаємо, синоптики попередили деякі області про дощ з грозою сьогодні.

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