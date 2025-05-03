Прогноз магнітних бур на 3 травня — чому метеозалежним варто бути обережними

На Сонці сталося шість спалахів — магнітні бурі сьогодні
У суботу, 3 травня, на Землі не очікується магнітних бур. Протягом минулої доби сонячна активність була на низькому рівні.
Про це повідомляє Meteoprog.
Прогноз магнітних бур на 1 травня
За останню добу на Сонці сталося шість спалахів класу С — вони сильно не впливають на Землю.
Очікується, що у суботу геомагнітне поле буде від спокійного до нестабільного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалахів класу М.
Сонячна активність на 3 травня
- Можливість малого геомагнітного шторму — 10%;
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%;
- Імовірність спалаху на Сонці М-класу — 45%;
- Імовірність спалаху на Сонці Х-класу — 10%;
- Кількість сонячних плям — 16.
Як зменшити вплив магнітних бур на здоров’я
Для зменшення або уникнення впливу магнітних бур на здоров'я рекомендують дотримуватися низки порад:
- встановити режим сну;
- виконувати легкі фізичні вправи, прогулятися на свіжому повітрі або зайнятися йогою;
- збалансувати харчування;
- пити достатню кількість води;
- уникати стресу, медитувати або виконувати прості дихальні вправи;
- забезпечити спокійну обстановку та комфорт вдома.
Нагадаємо, синоптики попередили деякі області про дощ з грозою сьогодні.
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