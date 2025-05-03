Прогноз магнитных бурь на 3 мая - почему метеозависимым стоит быть осторожными

Головная боль у женщины. Иллюстративное фото: freepik

В субботу, 3 мая, на Земле не ожидается магнитных бурь. В течение минувших суток солнечная активность была на низком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

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За последние сутки на Солнце произошло шесть вспышек класса С - они сильно не влияют на Землю.

Ожидается, что в субботу геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек класса М.

Солнечная активность на 3 мая

Возможность малого геомагнитного шторма — 10%;

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 45%;

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;

Количество солнечных пятен — 16.

Девушка страдает от головной боли. Иллюстративное фото: Pexels

Как уменьшить влияние магнитных бурь на здоровье

Для уменьшения или избежания влияния магнитных бурь на здоровье рекомендуют придерживаться ряда советов:

установить режим сна;

выполнять легкие физические упражнения, прогуляться на свежем воздухе или заняться йогой;

сбалансировать питание;

пить достаточное количество воды;

избегать стресса, медитировать или выполнять простые дыхательные упражнения;

обеспечить спокойную обстановку и комфорт дома.

Напомним, синоптики предупредили некоторые области о дожде с грозой сегодня.

В частности, в Киеве ожидается теплая погода, но синоптики обещают переменную облачность.