Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Метео arrow На Солнце произошло шесть вспышек — магнитные бури сегодня arrow

На Солнце произошло шесть вспышек — магнитные бури сегодня

3 мая 2025 12:43
Светлана Силенко - Редактор
Прогноз магнитных бурь на 3 мая - почему метеозависимым стоит быть осторожными
Головная боль у женщины. Иллюстративное фото: freepik
Светлана Силенко - Редактор

В субботу, 3 мая, на Земле не ожидается магнитных бурь. В течение минувших суток солнечная активность была на низком уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

Реклама
Читайте также:

Прогноз магнитных бурь на 1 мая

За последние сутки на Солнце произошло шесть вспышек класса С - они сильно не влияют на Землю.

Ожидается, что в субботу геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек класса М.

Солнечная активность на 3 мая

  • Возможность малого геомагнитного шторма — 10%;
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 45%;
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;
  • Количество солнечных пятен — 16.
Як позбутися головного болю під час магнітних бур
Девушка страдает от головной боли. Иллюстративное фото: Pexels

Как уменьшить влияние магнитных бурь на здоровье

Для уменьшения или избежания влияния магнитных бурь на здоровье рекомендуют придерживаться ряда советов:

  • установить режим сна;
  • выполнять легкие физические упражнения, прогуляться на свежем воздухе или заняться йогой;
  • сбалансировать питание;
  • пить достаточное количество воды;
  • избегать стресса, медитировать или выполнять простые дыхательные упражнения;
  • обеспечить спокойную обстановку и комфорт дома.

Напомним, синоптики предупредили некоторые области о дожде с грозой сегодня.

В частности, в Киеве ожидается теплая погода, но синоптики обещают переменную облачность.

космос Солнце магнитные бури головная боль Земля
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама