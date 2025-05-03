Прогноз магнитных бурь на 3 мая - почему метеозависимым стоит быть осторожными

На Солнце произошло шесть вспышек — магнитные бури сегодня
В субботу, 3 мая, на Земле не ожидается магнитных бурь. В течение минувших суток солнечная активность была на низком уровне.
Об этом сообщает Meteoprog.
Прогноз магнитных бурь на 1 мая
За последние сутки на Солнце произошло шесть вспышек класса С - они сильно не влияют на Землю.
Ожидается, что в субботу геомагнитное поле будет от спокойного до нестабильного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышек класса М.
Солнечная активность на 3 мая
- Возможность малого геомагнитного шторма — 10%;
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%;
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 45%;
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 10%;
- Количество солнечных пятен — 16.
Как уменьшить влияние магнитных бурь на здоровье
Для уменьшения или избежания влияния магнитных бурь на здоровье рекомендуют придерживаться ряда советов:
- установить режим сна;
- выполнять легкие физические упражнения, прогуляться на свежем воздухе или заняться йогой;
- сбалансировать питание;
- пить достаточное количество воды;
- избегать стресса, медитировать или выполнять простые дыхательные упражнения;
- обеспечить спокойную обстановку и комфорт дома.
Напомним, синоптики предупредили некоторые области о дожде с грозой сегодня.
В частности, в Киеве ожидается теплая погода, но синоптики обещают переменную облачность.
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