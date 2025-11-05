Туман и тепло - синоптики рассказали, что ждет украинцев в четверг

Люди гуляют в осеннем парке. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Украинцев в четверг, 6 ноября ожидает спокойная и удивительно теплая погода, как для осеннего периода. Атмосферные фронты отступают, и страна будет оставаться под влиянием поля высокого давления без существенных осадков.

Об этом сообщил Укргидрометцентр в среду, 5 ноября.

Погода в Украине 6 ноября

Погодные условия в Украине останутся спокойными - поле высокого давления удержит теплую и сухую погоду без осадков. По данным синоптиков, в ночные и утренние часы в западных, северных и восточных областях возможен туман из-за влажного воздуха и слабого ветра переменных направлений. Это может ухудшить видимость, поэтому стоит соблюдать осторожность во время поездок.

Сообщение Укргидрометцентра в Facebook. Фото: скриншот

Температура воздуха будет оставаться выше климатической нормы для начала ноября. Ночью ожидается от +2 до +7 °C, днем — от +8 до +13 °C. На юге страны будет теплее всего — до +17 °C. Синоптики отмечают, что такая погода будет способствовать сохранению мягкого осеннего климата еще несколько дней.

Сообщение Укргидрометцентра в Facebook. Фото: скриншот

