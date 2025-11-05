Видео
Видео

Главная Метео Ноябрь удивляет — в Украину возвращается теплая осень

Ноябрь удивляет — в Украину возвращается теплая осень

Ua ru
Дата публикации 5 ноября 2025 18:29
обновлено: 18:29
Туман и тепло - синоптики рассказали, что ждет украинцев в четверг
Люди гуляют в осеннем парке. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Украинцев в четверг, 6 ноября ожидает спокойная и удивительно теплая погода, как для осеннего периода. Атмосферные фронты отступают, и страна будет оставаться под влиянием поля высокого давления без существенных осадков.

Об этом сообщил Укргидрометцентр в среду, 5 ноября.

Читайте также:

Погода в Украине 6 ноября

Погодные условия в Украине останутся спокойными - поле высокого давления удержит теплую и сухую погоду без осадков. По данным синоптиков, в ночные и утренние часы в западных, северных и восточных областях возможен туман из-за влажного воздуха и слабого ветра переменных направлений. Это может ухудшить видимость, поэтому стоит соблюдать осторожность во время поездок.

Ноябрь удивляет — в Украину возвращается теплая осень - фото 1
Сообщение Укргидрометцентра в Facebook. Фото: скриншот

Температура воздуха будет оставаться выше климатической нормы для начала ноября. Ночью ожидается от +2 до +7 °C, днем — от +8 до +13 °C. На юге страны будет теплее всего — до +17 °C. Синоптики отмечают, что такая погода будет способствовать сохранению мягкого осеннего климата еще несколько дней.

Возможно, это изображение карта и текст "Берестя во гБ +10°...+12° .СЬКА ОБЛАСТЫ 9o.+17° +17° Чрн.в Луцьк Украйнський г.дрометеорологичний центр meteo.gov.ua ОМИРСЬКА +10°...+12° ОБЛА СУМСЬКА ОбЛАСТЬ +4°_+2° +12° +12°...+14° Воронеж Ль.в +7°...+5° +5° +17° 5°+3° +9°...+11° +ሎሎ КиΪв Житомир Суми +10°...+12 НОПЬ +10° +10°_+12° 10°...+12° Франкивськ +12°_+14 +12° Винни: +10°＿+12 +9°_+17° +10° YKPAIH +60 +6° +90 Полтава +9°...+11° ХАРКЮВСЬКА ОБЛАСТЬ +10°...+12° Чернивцй 10°_+12° +11°...+13° ЛуГАНСЬКА +10°...+12° Днпро +11°...+13° МОЛДОВА МИКОЛАТРГЬКа ОБЛА Лугансько +13°... Запорёжжя Запор ОДЕСЬКА ОБЛАС Доне +13_ 13°_+15° +11_+13° +8°_ IB +13°... +15° РУМУНИЯ ЗАПОРИЗЬКА ОБЛАСТЬ Одеса +13P_+15° +15° БЛАСТЬ Картографίчнй дани AT
Сообщение Укргидрометцентра в Facebook. Фото: скриншот

Напомним, что уже на этой неделе украинцы смогут увидеть самое большое полнолуние года — Бобровое Суперлуние, которое обещает стать настоящим небесным шоу.

Ранее мы также информировали, что Карпаты уже покрылись первым снегом — в сети показали впечатляющие кадры заснеженных вершин.

Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
