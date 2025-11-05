Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Листопад дивує — в Україну повертається тепла осінь

Листопад дивує — в Україну повертається тепла осінь

Ua ru
Дата публікації: 5 листопада 2025 18:29
Оновлено: 19:27
Туман і тепло — синоптики розповіли, що чекає українців у четвер
Люди гуляють в осінньому парку. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Українців у четвер, 6 листопада, очікує спокійна й напрочуд тепла погода, як для осіннього періоду. Атмосферні фронти відступають, і країна залишатиметься під впливом поля високого тиску без істотних опадів.

Про це повідомив Укргідрометцентр у середу, 5 листопада.

Реклама
Читайте також:

Погода в Україні 6 листопада

Погодні умови в Україні залишаться спокійними — поле високого тиску утримає теплу та суху погоду без опадів. За даними синоптиків, у нічні та ранкові години в західних, північних і східних областях можливий туман через вологе повітря та слабкий вітер змінних напрямків. Це може погіршити видимість, тому варто дотримуватися обережності під час поїздок.

Листопад дивує — в Україну повертається тепла осінь - фото 1
Допис Укргідрометцентру у Facebook. Фото: скриншот

Температура повітря залишатиметься вище кліматичної норми для початку листопада. Уночі очікується від +2 до +7 °C, удень — від +8 до +13 °C. На півдні країни буде найтепліше — до +17 °C. Синоптики зазначають, що така погода сприятиме збереженню м’якого осіннього клімату ще кілька днів.

Возможно, это изображение карта и текст "Берестя во гБ +10°...+12° .СЬКА ОБЛАСТЫ 9o.+17° +17° Чрн.в Луцьк Украйнський г.дрометеорологичний центр meteo.gov.ua ОМИРСЬКА +10°...+12° ОБЛА СУМСЬКА ОбЛАСТЬ +4°_+2° +12° +12°...+14° Воронеж Ль.в +7°...+5° +5° +17° 5°+3° +9°...+11° +ሎሎ КиΪв Житомир Суми +10°...+12 НОПЬ +10° +10°_+12° 10°...+12° Франкивськ +12°_+14 +12° Винни: +10°＿+12 +9°_+17° +10° YKPAIH +60 +6° +90 Полтава +9°...+11° ХАРКЮВСЬКА ОБЛАСТЬ +10°...+12° Чернивцй 10°_+12° +11°...+13° ЛуГАНСЬКА +10°...+12° Днпро +11°...+13° МОЛДОВА МИКОЛАТРГЬКа ОБЛА Лугансько +13°... Запорёжжя Запор ОДЕСЬКА ОБЛАС Доне +13_ 13°_+15° +11_+13° +8°_ IB +13°... +15° РУМУНИЯ ЗАПОРИЗЬКА ОБЛАСТЬ Одеса +13P_+15° +15° БЛАСТЬ Картографίчнй дани AT
Допис Укргідрометцентру у Facebook. Фото: скриншот

Нагадаємо, що вже цього тижня українці зможуть побачити найбільшу повню року — Бобровий Супермісяць, який обіцяє стати справжнім небесним шоу.

Раніше ми також інформували, що Карпати вже вкрилися першим снігом — у мережі показали вражаючі кадри засніжених вершин.

погода листопад прогнози прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації