Туман і тепло — синоптики розповіли, що чекає українців у четвер

Українців у четвер, 6 листопада, очікує спокійна й напрочуд тепла погода, як для осіннього періоду. Атмосферні фронти відступають, і країна залишатиметься під впливом поля високого тиску без істотних опадів.

Про це повідомив Укргідрометцентр у середу, 5 листопада.

Погода в Україні 6 листопада

Погодні умови в Україні залишаться спокійними — поле високого тиску утримає теплу та суху погоду без опадів. За даними синоптиків, у нічні та ранкові години в західних, північних і східних областях можливий туман через вологе повітря та слабкий вітер змінних напрямків. Це може погіршити видимість, тому варто дотримуватися обережності під час поїздок.

Температура повітря залишатиметься вище кліматичної норми для початку листопада. Уночі очікується від +2 до +7 °C, удень — від +8 до +13 °C. На півдні країни буде найтепліше — до +17 °C. Синоптики зазначають, що така погода сприятиме збереженню м’якого осіннього клімату ще кілька днів.

