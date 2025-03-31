Погода в Украине 1 апреля - какой будет погода завтра

Мужчина под дождем. Фото: Новини.LIVE

Во вторник, 1 апреля, погода в Украине будет преимущественно облачной. При этом температура воздуха станет немного прохладнее.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Пост Укргидрометеоцентра. Фото: скриншот

Какой будет погода 1 апреля

Ожидаются небольшие дожди, а в северных областях осадки могут быть умеренными. В то же время жителям юга и юго-востока повезет больше — там день пройдет без осадков.

Ветер будет северо-западным с порывами скоростью 7-12 м/с. Температура ночью составит в промежутке +4...+9 °С, а днем воздух прогреется до +8...+13 °С. Теплее будет на юге и юго-востоке — там столбики термометров поднимутся до +13...+18 °С.

Первый день апреля обещает переменчивую погоду, впереди нас ждут более теплые и солнечные дни.

Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентр

Напомним, Наталка Диденко предупредила, что апрель в Украине начнется с похолодания. Температура снизится в западных, центральных и северных областях.

Также стало известно, что в первые дни апреля в Украине ожидается дождливая погода. Несмотря на это, будет по-весеннему тепло: в южных областях максимальная температура составит +20 °С.