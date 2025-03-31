Погода в Україні 1 квітня - якою буде погода завтра

Чоловік під дощем. Фото: Новини.LIVE

У вівторок, 1 квітня, погода в Україні буде переважно хмарною. При цьому температура повітря стане трохи прохолоднішою.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

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Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

Якою буде погода 1 квітня

Очікуються невеликі дощі, а в північних областях опади можуть бути помірними. Водночас мешканцям півдня та південного сходу пощастить більше — там день мине без опадів.

Вітер буде північно-західним із поривами швидкістю 7-12 м/с. Температура вночі становитиме у проміжку +4...+9 °С, а вдень повітря прогріється до +8…+13 °С. Тепліше буде на півдні та південному сході — там стовпчики термометрів піднімуться до +13…+18 °С.

Перший день квітня обіцяє мінливу погоду, попереду на нас чекають більш теплі та сонячні дні.

Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентр

Нагадаємо, Наталка Діденко попередила, що квітень в Україні почнеться з похолодання. Температура знизиться в західних, центральних і північних областях.

Також стало відомо, що в перші дні квітня в Україні очікується дощова погода. Попри це, буде по-весняному тепло: у південних областях максимальна температура становитиме +20 °С.