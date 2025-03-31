Погода в Україні 1 квітня - якою буде погода завтра

Квітень принесе прохолоду — прогноз погоди в Україні на завтра
У вівторок, 1 квітня, погода в Україні буде переважно хмарною. При цьому температура повітря стане трохи прохолоднішою.
Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.
Якою буде погода 1 квітня
Очікуються невеликі дощі, а в північних областях опади можуть бути помірними. Водночас мешканцям півдня та південного сходу пощастить більше — там день мине без опадів.
Вітер буде північно-західним із поривами швидкістю 7-12 м/с. Температура вночі становитиме у проміжку +4...+9 °С, а вдень повітря прогріється до +8…+13 °С. Тепліше буде на півдні та південному сході — там стовпчики термометрів піднімуться до +13…+18 °С.
Перший день квітня обіцяє мінливу погоду, попереду на нас чекають більш теплі та сонячні дні.
Нагадаємо, Наталка Діденко попередила, що квітень в Україні почнеться з похолодання. Температура знизиться в західних, центральних і північних областях.
Також стало відомо, що в перші дні квітня в Україні очікується дощова погода. Попри це, буде по-весняному тепло: у південних областях максимальна температура становитиме +20 °С.
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