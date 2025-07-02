Сегодня в Украине будет комфортная температура, но возможны кратковременные летние дожди с грозами

Девушка в парке под зонтиком. Иллюстративное фото: pexels.com

Несмотря на жару, которая охватила Европу, в Украине сегодня синоптики прогнозируют довольно комфортную погоду. Однако в некоторых регионах могут пройти летние дожди.

Об этом сообщают в Укргидрометцентре и синоптик Наталка Диденко.

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Прогноз погоды на 2 июля от Укргидрометцентра

Карта погоды на 2 июля. Фото: Укргидрометцентр

Метеорологи Укргидрометцентра обещают сегодня, 2 июля, погоду без осадков. В большинстве областей погоду будет формировать поле повышенного атмосферного давления от антициклона над Западной Европой, поэтому давление будет расти.

В свою очередь циклон с северо-востока будет терять свое влияние на нашу территорию и напоминанием о нем будут только на Левобережье днем кратковременные дожди, местами с грозой.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура днем +20...25 градусов, на западе и юго-западе страны +24...29 градусов.

Погода на Киевщине

Карта циклонов и антициклонов. Фото: wetterpate.de

В столичном регионе синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Днем местами по области может пройти кратковременный дождь.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура днем +20...25 градусов.

Прогноз от Наталки Диденко

Наталка Диденко убеждает, что сегодня Украина будет находиться в комфортной температуре воздуха. Столбики термометров в среднем поднимутся до +24...+29 градусов. Только на Черниговщине, Сумщине, Харьковщине, Полтавщине будет ощутимо свежее, +19...+23 градуса.

Антициклон Bettina обусловит преимущественно сухую погоду на Правобережье, а на Левобережье влияние циклона с северо-востока создаст условия для локальных грозовых дождей.

Напомним, синоптик Наталья Птуха рассказала, какой будет первая половина июля и готовиться ли украинцам к сильной жаре.

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