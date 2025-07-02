Сьогодні в Україні буде комфортна температура, але можливі короткочасні літні дощі з грозами

Дівчина в парку під парасолькою. Ілюстративне фото: pexels.com

Попри спеку, яка охопила Європу, в Україні сьогодні синоптики прогнозують доволі комфортну погоду. Проте в деяких регіонах можуть пройти літні дощі.

Про це повідомляють в Укргідрометцентрі та синоптикиня Наталка Діденко.

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Прогноз погоди на 2 липня від Укргідрометцентру

Мапа погоди на 2 липня. Фото: Укргідрометцентр

Метеорологи Укргідрометцентру обіцяють сьогодні, 2 липня, погоду без опадів. У більшості областей погоду формуватиме поле підвищеного атмосферного тиску від антициклону над Західною Європою, тому тиск зростатиме.

Своєю чергою циклон з північного сходу втрачатиме свій вплив на нашу територію і нагадуванням про нього будуть тільки на Лівобережжі вдень короткочасні дощі, місцями з грозою.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вдень +20...25 градусів, на заході та південному заході країни +24...29 градусів.

Погода на Київщині

Мапа циклонів та антициклонів. Фото: wetterpate.de

У столичному регіоні синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вдень місцями по області може пройти короткочасний дощ.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вдень +20...25 градусів.

Прогноз від Наталки Діденко

Наталка Діденко переконує, що сьогодні Україна перебуватиме у комфортній температурі повітря. Стовпчики термометрів в середньому піднімуться до +24...+29 градусів. Лише на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Полтавщині буде відчутно свіжіше, +19...+23 градуси.

Антициклон Bettina зумовить переважно суху погоду на Правобережжі, а на Лівобережжі вплив циклону з північного сходу створить умови для локальних грозових дощів.

Нагадаємо, синоптик Наталія Птуха розповіла, якою буде перша половина липня та чи готуватися українцям до сильної спеки.

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