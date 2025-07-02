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Головна Метео Комфортна погода, але не без дощу — точний прогноз на сьогодні

Комфортна погода, але не без дощу — точний прогноз на сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 2 липня 2025 06:25
Сьогодні в Україні буде комфортна температура, але можливі короткочасні літні дощі з грозами
Дівчина в парку під парасолькою. Ілюстративне фото: pexels.com

Попри спеку, яка охопила Європу, в Україні сьогодні синоптики прогнозують доволі комфортну погоду. Проте в деяких регіонах можуть пройти літні дощі. 

Про це повідомляють в Укргідрометцентрі та синоптикиня Наталка Діденко.

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Прогноз погоди на 2 липня від Укргідрометцентру

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Мапа погоди на 2 липня. Фото: Укргідрометцентр

Метеорологи Укргідрометцентру обіцяють сьогодні, 2 липня, погоду без опадів. У більшості областей погоду формуватиме поле підвищеного атмосферного тиску від антициклону над Західною Європою, тому тиск зростатиме.

Своєю чергою циклон з північного сходу втрачатиме свій вплив на нашу територію і нагадуванням про нього будуть тільки на Лівобережжі вдень короткочасні дощі, місцями з грозою.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вдень +20...25 градусів, на заході та південному заході країни +24...29 градусів.

Погода на Київщині 

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Мапа циклонів та антициклонів. Фото: wetterpate.de

У столичному регіоні синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вдень місцями по області може пройти короткочасний дощ. 

Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вдень +20...25 градусів.

Прогноз від Наталки Діденко

Наталка Діденко переконує, що сьогодні Україна перебуватиме у комфортній температурі повітря. Стовпчики термометрів в середньому піднімуться до +24...+29 градусів. Лише на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, Полтавщині буде відчутно свіжіше, +19...+23 градуси.

Антициклон Bettina зумовить переважно суху погоду на Правобережжі, а на Лівобережжі вплив циклону з північного сходу створить умови для локальних грозових дощів.

Нагадаємо, синоптик Наталія Птуха розповіла, якою буде перша половина липня та чи готуватися українцям до сильної спеки

Також ми писали раніше, якою буде активність Сонця впродовж літнього сезону у 2025 році та чи будуть сильні магнітні бурі

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Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
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