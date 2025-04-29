Погода в Украине 30 апреля - ожидается до +22 °C

Люди гуляют по улице. Иллюстративное фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине в среду, 30 апреля, ожидается теплая погода. Температура воздуха в течение дня будет колебаться в пределах +17...+22 °C.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Реклама

Читайте также:

Прогноз погоды на 30 апреля

Ближайшей ночью от Украины отступят заморозки, температура воздуха будет в пределах +6...+10 °C, холоднее всего в Крыму — +2...+5 °C. В течение дня потеплеет до +17...+22 °C.

Температурная карта. Фото: Метеопост

По словам Диденко, завтра дожди могут пройти в западных и восточных областях, на остальной территории будет преобладать сухая погода.

В Киеве апрель завершится комфортной погодой: днем воздух прогреется до +18...+19 °C. Осадков не ожидается, но ночью будет холодно — +7...+9 °C, но уже без заморозков.

Скриншот поста Диденко

Напомним, синоптики Meteoprog спрогнозировали резкое изменение погоды с 1 мая.

Кроме того, жители Сум и Харькова встретили конец апреля со снегом.