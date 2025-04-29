Погода в Україні 30 квітня - очікується до +22 °C

Коли очікувати потепління — прогноз погоди від Діденко
В Україні у середу, 30 квітня, очікується тепла погода. Температура повітря протягом дня коливатиметься у межах +17...+22 °C.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.
Прогноз погоди на 30 квітня
Найближчої ночі від України відступлять заморозки, температура повітря буде в межах +6...+10 °C, найхолодніше в Криму — +2...+5 °C. Протягом дня потеплішає до +17...+22 °C.
За словами Діденко, завтра дощі можуть пройти у західних та східних областях, на решті території переважатиме суха погода.
У Києві квітень завершиться комфортною погодою: вдень повітря прогріється до +18...+19 °C. Опадів не очікується, але вночі буде холодно — +7...+9 °C, але вже без заморозків.
Нагадаємо, синоптики Meteoprog спрогнозували різку зміну погоди з 1 травня.
Крім того, мешканці Сум та Харкова зустріли кінець квітня зі снігом.
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