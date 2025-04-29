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Коли очікувати потепління — прогноз погоди від Діденко

29 квітня 2025 12:45
Світлана Силенко - Редактор
Погода в Україні 30 квітня - очікується до +22 °C
Люди гуляють вулицею. Ілюстративне фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Світлана Силенко - Редактор

В Україні у середу, 30 квітня, очікується тепла погода. Температура повітря протягом дня коливатиметься у межах +17...+22 °C.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

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Найближчої ночі від України відступлять заморозки, температура повітря буде в межах +6...+10 °C, найхолодніше в Криму — +2...+5 °C. Протягом дня потеплішає до +17...+22 °C.

Яка погода буде в Україні 30 квітня - прогноз
Температурна карта. Фото: Метеопост

За словами Діденко, завтра дощі можуть пройти у західних та східних областях, на решті території переважатиме суха погода.

У Києві квітень завершиться комфортною погодою: вдень повітря прогріється до +18...+19 °C. Опадів не очікується, але вночі буде холодно — +7...+9 °C, але вже без заморозків.

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Скриншот допису Діденко

Нагадаємо, синоптики Meteoprog спрогнозували різку зміну погоди з 1 травня.

Крім того, мешканці Сум та Харкова зустріли кінець квітня зі снігом.

Наталка Діденко синоптик прогноз погоди погода в Україні квітень
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