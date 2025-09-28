Погода в Украине на 29 сентября от Диденко

Люди гуляют по городу осенью. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В понедельник, 29 сентября, в ряде областей Украины ожидаются дожди. А ночью прогнозируется довольно прохладная осенняя погода.

Об этом информирует синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Карта температур. Фото: Диденко/Facebook

Погода на 29 сентября от Диденко

Неделя в Украине начнется с довольно прохладной погоды.

В воскресенье, 28 сентября, атмосферный фронт принесет дожди в северную часть Украины. А в понедельник, 29 сентября, их в Украине станет больше.

По прогнозам Диденко, заморозки пока что угомонятся, хотя в ночные часы — все равно будет очень холодно.

По прогнозам Диденко, потепление ожидается в октябре — будут высокие градусы и солнце.

Скриншот сообщения Диденко/Facebook

Ранее мы информировали, какой будет погода в Украине в течение следующего месяца — октября.

Также мы сообщали, когда украинцам ожидать первых заморозков и как подготовиться.