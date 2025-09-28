Погода в Украине на 29 сентября от Диденко

Когда ожидать потепления — погода от Диденко на завтра
В понедельник, 29 сентября, в ряде областей Украины ожидаются дожди. А ночью прогнозируется довольно прохладная осенняя погода.
Об этом информирует синоптик Наталья Диденко в Facebook.
Погода на 29 сентября от Диденко
Неделя в Украине начнется с довольно прохладной погоды.
В воскресенье, 28 сентября, атмосферный фронт принесет дожди в северную часть Украины. А в понедельник, 29 сентября, их в Украине станет больше.
По прогнозам Диденко, заморозки пока что угомонятся, хотя в ночные часы — все равно будет очень холодно.
По прогнозам Диденко, потепление ожидается в октябре — будут высокие градусы и солнце.
