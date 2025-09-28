Погода в Україні на 29 вересня від Діденко

Коли очікувати потепління — погода від Діденко на завтра
У понеділок, 29 вересня, у низці областей України очікуються дощі. А вночі прогнозується доволі прохолодна осіння погода.
Про це інформує синоптик Наталка Діденко у Facebook.
Погода на 29 вересня від Діденко
Тиждень в Україні розпочнеться з доволі прохолодної погоди.
У неділю, 28 вересня, атмосферний фронт принесе дощі до північної частини України. А в понеділок, 29 вересня, їх в Україні побільшає.
За прогнозами Діденко, заморозки поки що вгомоняться, хоча в нічні години — все одно буде дуже холодно.
За прогнозами Діденко, потепління очікується у жовтні — будуть високі градуси та сонце.
Раніше ми інформували, якою буде погода в Україні протягом наступного місяця — жовтня.
Також ми повідомляли, коли українцям очікувати перших заморозків та як підготуватися.
