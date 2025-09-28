Відео
Відео

Головна Метео Коли очікувати потепління — погода від Діденко на завтра

Коли очікувати потепління — погода від Діденко на завтра

Ua ru
Дата публікації: 28 вересня 2025 13:10
Погода в Україні на 29 вересня від Діденко
Люди гуляють містом восени. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У понеділок, 29 вересня, у низці областей України очікуються дощі. А вночі прогнозується доволі прохолодна осіння погода.

Про це інформує синоптик Наталка Діденко у Facebook.

Читайте також:
Погода від Діденко 29 вересня
Карта температур. Фото: Діденко/Facebook

Погода на 29 вересня від Діденко

Тиждень в Україні розпочнеться з доволі прохолодної погоди.

У неділю, 28 вересня, атмосферний фронт принесе дощі до північної частини України. А в понеділок, 29 вересня, їх в Україні побільшає.

За прогнозами Діденко, заморозки поки що вгомоняться, хоча в нічні години — все одно буде дуже холодно.

За прогнозами Діденко, потепління очікується у жовтні — будуть високі градуси та сонце.

Погода Діденко
Скриншот повідомлення Діденко/Facebook

Раніше ми інформували, якою буде погода в Україні протягом наступного місяця — жовтня.

Також ми повідомляли, коли українцям очікувати перших заморозків та як підготуватися.

осінь похолодання потепління Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
