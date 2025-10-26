Видео
Конец октября готовит сюрприз — прогноз Диденко

Конец октября готовит сюрприз — прогноз Диденко

Ua ru
Дата публикации 26 октября 2025 14:49
обновлено: 15:03
Прогноз погоды на 27 октября — Диденко рассказала, где будут идти дожди.
Женщина под зонтиком. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 27 октября, в Украине ожидаются дожди, местами сильные, а также порывистый юго-восточный ветер. Больше всего осадков синоптик Наталка Диденко прогнозирует в центральных, южных, восточных областях и на Сумщине, тогда как север и запад останутся относительно сухими.

Об этом Диденко сообщила в Facebook в воскресенье, 26 октября.

Читайте также:

Прогноз погоды на 27 октября от Наталки Диденко

По словам синоптика, понедельник пройдет под влиянием циклона, который принесет осадки в большинство регионов страны. Дожди возможны в центре (кроме Винницкой области), на юге, востоке и на Сумщине. К ним присоединится сильный юго-восточный ветер, который будет создавать ощущение еще большей прохлады.

На западе, севере и в Винницкой области существенных осадков не ожидается. Температура днем будет колебаться в пределах +7...+12 °C, на юге и юго-востоке — до +16 °C. В Киеве день пройдет без дождя, однако прохладно — максимум +8...+10 °C.

Конец октября готовит сюрприз — прогноз Диденко - фото 1
Сообщение Диденко в Facebook. Фото: скриншот

"Первая половина недели будет в Украине прохладной и с периодическими дождями, обогрев дополнительный (в меру) не помешает, а вот с четверга-пятницы в большинстве областей предполагается потепление и прояснения", — отметила Наталка Диденко.

Возможно, это графический образ (‎карта и ‎текст
Сообщение Диденко в Facebook. Фото: скриншот

Итак, начало недели обещает быть сырым и ветреным, однако ближе к выходным синоптики прогнозируют стабилизацию погоды. С четверга температура постепенно будет расти, а небо прояснится в большинстве регионов. Осень даст короткую, но приятную паузу от дождей и холода.

Напомним, что синоптики прогнозируют в октябре постепенное снижение температуры и заморозки, однако в целом месяц будет теплее климатической нормы примерно на один градус.

Ранее мы также информировали, что ноябрь этого года обещает быть более мягким и солнечным, чем октябрь, с большим количеством ясных дней и более комфортной температурой.

октябрь прогнозы Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
