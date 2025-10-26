Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Кінець жовтня готує сюрприз — прогноз Діденко

Кінець жовтня готує сюрприз — прогноз Діденко

Ua ru
Дата публікації: 26 жовтня 2025 14:49
Оновлено: 14:49
Прогноз погоди на 27 жовтня — Діденко розповіла, де йтимуть дощі
Жіночка під зонтом. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 27 жовтня, в Україні очікуються дощі, місцями сильні, а також поривчастий південно-східний вітер. Найбільше опадів синоптик Наталка Діденко прогнозує в центральних, південних, східних областях та на Сумщині, тоді як північ і захід залишаться відносно сухими.

Про це Діденко повідомила в Facebook у неділю, 26 жовтня.

Реклама
Читайте також:

Прогноз погоди на 27 жовтня від Наталки Діденко

За словами синоптика, понеділок пройде під впливом циклону, який принесе опади в більшість регіонів країни. Дощі можливі в центрі (крім Вінниччини), на півдні, сході та на Сумщині. До них приєднається сильний південно-східний вітер, який створюватиме відчуття ще більшої прохолоди.

На заході, півночі та у Вінницькій області істотних опадів не очікується. Температура вдень коливатиметься в межах +7...+12°C, на півдні та південному сході — до +16°C. У Києві день мине без дощу, проте прохолодно — максимум +8...+10°C.

Кінець жовтня готує сюрприз — прогноз Діденко - фото 1
Допис Діденко у Facebook. Фото: скриншот

"Перша половина тижня буде в Україні прохолодною та з періодичними дощами, обігрів додатковий (у міру) не завадить, а ось з четверга-п'ятниці в більшості областей передбачається потепління та прояснення", — зазначила Наталка Діденко.

Возможно, это графический образ (‎карта и ‎текст
Допис Діденко у Facebook. Фото: скриншот

Отже, початок тижня обіцяє бути сирим і вітряним, однак ближче до вихідних синоптики прогнозують стабілізацію погоди. З четверга температура поступово зростатиме, а небо проясниться в більшості регіонів. Осінь дасть коротку, але приємну паузу від дощів і холоду.

Нагадаємо, що синоптики прогнозують у жовтні поступове зниження температури та заморозки, однак загалом місяць буде теплішим за кліматичну норму приблизно на один градус.

Раніше ми також інформували, що листопад цього року обіцяє бути м’якшим і сонячнішим, ніж жовтень, із більшою кількістю ясних днів і комфортнішою температурою.

жовтень прогнози Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації