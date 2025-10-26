Прогноз погоди на 27 жовтня — Діденко розповіла, де йтимуть дощі

Жіночка під зонтом. Фото: Новини.LIVE

У понеділок, 27 жовтня, в Україні очікуються дощі, місцями сильні, а також поривчастий південно-східний вітер. Найбільше опадів синоптик Наталка Діденко прогнозує в центральних, південних, східних областях та на Сумщині, тоді як північ і захід залишаться відносно сухими.

Про це Діденко повідомила в Facebook у неділю, 26 жовтня.

Прогноз погоди на 27 жовтня від Наталки Діденко

За словами синоптика, понеділок пройде під впливом циклону, який принесе опади в більшість регіонів країни. Дощі можливі в центрі (крім Вінниччини), на півдні, сході та на Сумщині. До них приєднається сильний південно-східний вітер, який створюватиме відчуття ще більшої прохолоди.

На заході, півночі та у Вінницькій області істотних опадів не очікується. Температура вдень коливатиметься в межах +7...+12°C, на півдні та південному сході — до +16°C. У Києві день мине без дощу, проте прохолодно — максимум +8...+10°C.

"Перша половина тижня буде в Україні прохолодною та з періодичними дощами, обігрів додатковий (у міру) не завадить, а ось з четверга-п'ятниці в більшості областей передбачається потепління та прояснення", — зазначила Наталка Діденко.

Отже, початок тижня обіцяє бути сирим і вітряним, однак ближче до вихідних синоптики прогнозують стабілізацію погоди. З четверга температура поступово зростатиме, а небо проясниться в більшості регіонів. Осінь дасть коротку, але приємну паузу від дощів і холоду.

Нагадаємо, що синоптики прогнозують у жовтні поступове зниження температури та заморозки, однак загалом місяць буде теплішим за кліматичну норму приблизно на один градус.

Раніше ми також інформували, що листопад цього року обіцяє бути м’якшим і сонячнішим, ніж жовтень, із більшою кількістю ясних днів і комфортнішою температурою.