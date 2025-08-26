Видео
Главная Метео Конец августа пройдет без осадков — прогноз погоды на завтра

Конец августа пройдет без осадков — прогноз погоды на завтра

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2025 21:08
Прогноз погоды на 27 августа - какой будет погода завтра
Люди гуляют в парке. Фото: Новини.LIVE

В Украине в среду, 27 августа, ожидается переменная облачность без существенных осадков. Небольшой кратковременный дождь возможен лишь местами на Черниговщине и Сумщине.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Прогноз погоды на 27 августа

По прогнозу синоптиков, ветер будет юго-западного и западного направлений со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит +7...+12 °С, днем воздух прогреется до +19...+24 °С.

На юге страны будет теплее: ночью ожидается +10...+15 °С, днем — от +23...+28 °С.

Кінець серпня пройде без опадів — прогноз погоди на завтра - фото 2
Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентр

Напомним, что накануне в горном селе Верхний Яловец на Буковине зафиксировали резкое и нетипичное для лета похолодание. Отметки термометров там опустились до -5 °C.

Также в Одессе ощутимо пришел конец лета, ведь море стало холодным. Накануне температура воды держалась лишь на уровне +21 °С.

лето прогноз погоды погода в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
