Прогноз погоды на 27 августа - какой будет погода завтра

Люди гуляют в парке. Фото: Новини.LIVE

В Украине в среду, 27 августа, ожидается переменная облачность без существенных осадков. Небольшой кратковременный дождь возможен лишь местами на Черниговщине и Сумщине.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Реклама

Читайте также:

Пост Укргидрометеоцентра. Фото: скриншот

Прогноз погоды на 27 августа

По прогнозу синоптиков, ветер будет юго-западного и западного направлений со скоростью 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью составит +7...+12 °С, днем воздух прогреется до +19...+24 °С.

На юге страны будет теплее: ночью ожидается +10...+15 °С, днем — от +23...+28 °С.

Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентр

Напомним, что накануне в горном селе Верхний Яловец на Буковине зафиксировали резкое и нетипичное для лета похолодание. Отметки термометров там опустились до -5 °C.

Также в Одессе ощутимо пришел конец лета, ведь море стало холодным. Накануне температура воды держалась лишь на уровне +21 °С.