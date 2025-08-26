Прогноз погоди на 27 серпня - якою буде погода завтра

Люди гуляють у парку. Фото: Новини.LIVE

В Україні у середу, 27 серпня, очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Невеликий короткочасний дощ можливий лише місцями на Чернігівщині та Сумщині.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Прогноз погоди на 27 серпня

За прогнозом синоптиків, вітер буде південно-західного та західного напрямків зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +7...+12 °С, удень повітря прогріється до +19…+24 °С.

На півдні країни буде тепліше: вночі очікується +10…+15 °С, вдень — від +23...+28 °С.

Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентр

Нагадаємо, що напередодні у гірському селі Верхній Яловець на Буковині зафіксували різке та нетипове для літа похолодання. Позначки термометрів там опустились до -5 °C.

Також в Одесі відчутно прийшов кінець літа, адже море стало холодним. Напередодні температура води трималася лише на рівні +21 °С.