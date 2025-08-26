Відео
Кінець серпня пройде без опадів — прогноз погоди на завтра

Кінець серпня пройде без опадів — прогноз погоди на завтра

Ua ru
Дата публікації: 26 серпня 2025 21:08
Прогноз погоди на 27 серпня - якою буде погода завтра
Люди гуляють у парку. Фото: Новини.LIVE

В Україні у середу, 27 серпня, очікується мінлива хмарність без істотних опадів. Невеликий короткочасний дощ можливий лише місцями на Чернігівщині та Сумщині.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Читайте також:
Кінець серпня пройде без опадів — прогноз погоди на завтра - фото 1
Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

Прогноз погоди на 27 серпня

За прогнозом синоптиків, вітер буде південно-західного та західного напрямків зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +7...+12 °С, удень повітря прогріється до +19…+24 °С.

На півдні країни буде тепліше: вночі очікується +10…+15 °С, вдень — від +23...+28 °С.

Кінець серпня пройде без опадів — прогноз погоди на завтра - фото 2
Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентр

Нагадаємо, що напередодні у гірському селі Верхній Яловець на Буковині зафіксували різке та нетипове для літа похолодання. Позначки термометрів там опустились до -5 °C.

Також в Одесі відчутно прийшов кінець літа, адже море стало холодним. Напередодні температура води трималася лише на рівні +21 °С.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
