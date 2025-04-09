Прогноз погоды на 10 апреля — какой будет погода завтра

Снежная погода в Украине. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоды в Украине на четверг, 10 апреля, обещает немало неспокойных погодных условий. Уже с утра атмосферные фронты, приближающиеся из стран Балтии, принесут в большинство регионов страны осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Давление будет падать, что также повлияет на общую ситуацию.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Пост Укргидрометеоцентра. Фото: скриншот

Какой будет погода 10 апреля

В восточных и юго-восточных областях ожидаются незначительные дожди и мокрый снег, а вот ночью в центральных регионах, а также в Одесской и Николаевской областях, обойдется без существенных осадков. В западных областях, как и на севере, возможны гололедицы на дорогах, поэтому водителям стоит быть осторожными.

Ветер изменит направление с юго-западного на северо-западный, достигнув скорости 7-12 м/с. Днем в западных, а также в Житомирской и Винницкой областях порывы могут достигать 15-20 м/с.

Холодная воздушная масса будет оставаться над территорией Украины, поэтому ночью прогнозируются заморозки с температурой -5...0 °C.

Днем на большей части страны температура будет колебаться в промежутке +1...+4 °C, а на востоке и юго-востоке можно ожидать +3...+8 °C.

В Карпатах обещают снегопады и метели. Температура ночью там опустится до -9...-4 °C, а днем не поднимется выше -5...0 °C.

Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентра

Ранее Наталка Диденко сообщала, когда в Украину придет настоящее весеннее тепло. По ее прогнозам, потепление в Украине ожидается с Вербного воскресенья — 13 апреля.

Напомним, климатолог Вера Балабух дала прогноз погоды на лето 2025 года. Ожидается значительная пожарная опасность.