Прогноз погоди на 10 квітня — якою буде погода завтра

Сніжна погода в Україні. Фото: Новини.LIVE

Прогноз погоди в Україні на четвер, 10 квітня, обіцяє чимало неспокійних погодних умов. Вже з ранку атмосферні фронти, що наближаються з країн Балтії, принесуть до більшості регіонів країни опади, переважно у вигляді мокрого снігу. Тиск падатиме, що також вплине на загальну ситуацію.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Реклама

Читайте також:

Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

Якою буде погода 10 квітня

У східних та південно-східних областях очікуються незначні дощі та мокрий сніг, а ось вночі у центральних регіонах, а також в Одеській та Миколаївській областях, обійдеться без суттєвих опадів. У західних областях, як і на півночі, можлива ожеледиця на дорогах, тож водіям варто бути обережними.

Вітер змінить напрямок з південно-західного на північно-західний, досягнувши швидкості 7-12 м/с. Вдень у західних, а також у Житомирській та Вінницькій областях пориви можуть досягати 15-20 м/с.

Холодна повітряна маса залишатиметься над територією України, тому вночі прогнозуються заморозки з температурою -5...0 °C.

Вдень на більшій частині країни температура коливатиметься у проміжку +1...+4 °C, а на сході та південному сході можна очікувати +3...+8 °C.

В Карпатах обіцяють снігопади і хуртовини. Температура вночі там опуститься до -9...-4 °C, а вдень не підніметься вище -5...0 °C.

Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентра

Раніше Наталка Діденко повідомляла, коли в Україну прийде справжнє весняне тепло. За її прогнозами, потепління в Україні очікується з Вербної неділі — 13 квітня.

Нагадаємо, кліматолог Віра Балабух дала прогноз погоди на літо 2025 року. Очікується значна пожежна небезпека.