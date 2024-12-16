Прогноз погоды во Львове на завтра, 17 декабря

Человек идет под снегом. Фото: Новини.LIVE

Погода во Львове и области завтра, 17 декабря, облачно с прояснениями. Местами ожидается дождь. Тем не менее, температура воздуха повысится до +9 °С.

Об этом сообщает Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

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Погода во Львовской области 17 декабря

Сообщение Львовского регионального центра по гидрометеорологии. Фото: скриншот

"Ветер западный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура ночью +2...+7 °С, днем +4...+9 °С", — сообщили в Центре.

Погода во Львове 17 декабря

По данным синоптиков, температура ночью поднимется до +4...+6 °С, днем до +6...+8 °С.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях во Львовской области и Львове 17 декабря

Погода в Львове и области 17 декабря. Фото: скриншот

"По территории Львовской области и по городу Львову 17 декабря порывы западного ветра 15-20 м/с", — добавили в Центре.

Там объявлен первый уровень опасности — желтый.

Напомним, погода в Украине во вторник, 17 декабря, будет опасна. Днем в Карпатах, на востоке и северо-востоке страны, в южных областях местами, а также сильные порывы до 20 м/с.

А недавно на Солнце произошло 16 вспышек класса С и один — М1. Однако магнитных бурь не предполагается.