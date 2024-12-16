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Хоча тепло, проте небезпечно — якою буде погода у Львові завтра

16 грудня 2024 18:42
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди у Львові на завтра, 17 грудня
Людина іде під сінгом. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Погода у Львові та області завтра, 17 грудня, буде хмарною з проясненнями. Місцями очікується дощ. Однак температура повітря підвищиться до +9 °С.

Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

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Допис Львівського регіонального центру з гідрометеорології. Фото: скриншот

"Вітер західний, 9-14 м/с, пориви 15-20 м/с. Температура вночі +2... +7 ° С, вдень +4... + 9 °С", — повідомили у Центрі.

Погода у Львові 17 грудня

За даними синоптиків, температура вночі підійметься до +4... + 6 °С, в вдень до +6... +8 °С.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища у Львівській області та Львові 17 грудня

Хоч тепло, проте небезпечно — якою буде погода у Львові завтра - фото 2
Погода у Львові та області 17 грудня. Фото: скриншот

"По території Львівської області та по місту Львову 17 грудня пориви західного вітру 15-20 м/с", — додали у Центрі.

Там оголошено перший рівень небезпечності — жовтий.

Нагадаємо, погода в Україні у вівторок, 17 грудня, буде небезпечною. Вдень у Карпатах, на сході та північному сході країни, у південних областях місцями, а також сильні пориви вітру до 20 м/с.

А нещодавно на Сонці сталися 16 спалахів класу С та один — М1. Однак магнітних бур не передбачається.

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