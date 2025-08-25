Непогода, грозы и ветер - прогноз погоды в Украине на 26 августа

Непогода в Украине. Фото: Sky News

26 августа в Украине ожидается переменная облачность, местами дожди и грозы, а температура будет существенно отличаться в зависимости от региона. Синоптики прогнозируют прохладу на западе и севере и теплую погоду в центральных и южных областях.

Об этом сообщает Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине на 26 августа от Укргидрометцентра

По прогнозу гидрометцентра, в северных регионах, а также в Черкасской, Полтавской и Харьковской областях днем ожидаются кратковременные дожди с грозами. На остальной территории существенных осадков не прогнозируется. Ветер юго-западный и западный 7-12 м/с, на северо-востоке днем возможны порывы до 15-20 м/с.

Прогноз на 26 сентября. Фото: Укргидрометцентр

Температура ночью в западных и северных регионах составит +7...+12 °С, днем +15...+20 °С. В центральных, восточных и южных областях ночные показатели будут на уровне +10...+15 °С, а днем ожидается +21...+26 °С. В Карпатах ночью температура может снизиться до +4...+8 °С.

Прогноз погоды на завтра от Наталки Диденко

Синоптик Наталья Диденко подтвердила, что 26 августа украинцев ждет резкий температурный контраст и ветреная погода. По ее словам, Киев станет одним из самых прохладных городов в ближайшие дни.

"Во вторник в Киеве будет самый холодный день в ближайшей перспективе. 26 августа в течение дня ожидается лишь +16 °С, плюс еще и сильный ветер и дождь. Завтрашний день будет синоптически некомфортным, прислушивайтесь к самочувствию, потому что будет прыгать давление", — отметила Диденко.

Прогноза температуры воздуха на 26 августа. Фото: Наталья Диденко

Она добавила, что в ближайшие дни украинцам придется готовиться к прохладным ночам и заметному снижению температуры на севере и западе страны. В то же время на юге сохранится относительно теплая летняя погода.

"В Украине завтра в целом: дождь предполагается на севере, северо-западе, а также местами на Полтавщине, Черкасчине и в Кропивницком с районами. На остальной территории Украины — без осадков. Ночью холодно, ожидается +7...+12 °С, на юге до +14 °С, в Карпатах только +4...+8 °С", — уточнила синоптик.

Сообщение Наталки Диденко в Telegram. Фото: скриншот

Специалисты отмечают, что уже ближе к концу недели в Украину вернется жара. Накануне 1 сентября температура снова поднимется, а выходные обещают быть солнечными и жаркими, хотя на западе возможны осадки.

Напомним, что утром 25 августа в горном селе Верхний Яловец на Буковине зафиксировали резкое и нетипичное для лета похолодание. Температура воздуха опустилась до -5 °C, что стало настоящим шоком для местных жителей.

Ранее мы также информировали, что в Одессе ощутимо пришел конец лета, ведь море стало холодным. Несмотря на переменную облачность и отсутствие существенных осадков, 25 августа температура воды держалась лишь на уровне +21 °С.