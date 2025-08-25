Негода, грози та вітер — прогноз погоди в Україні на 26 серпня

Непогода в Україні. Фото: Sky News

26 серпня в Україні очікується мінлива хмарність, місцями дощі та грози, а температура суттєво різнитиметься залежно від регіону. Синоптики прогнозують прохолоду на заході й півночі та теплу погоду в центральних і південних областях.

Про це повідомляє Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко.

Погода в Україні на 26 серпня від Укргідрометцентру

За прогнозом гідрометцентру, у північних регіонах, а також у Черкаській, Полтавській та Харківській областях вдень очікуються короткочасні дощі з грозами. На решті території істотних опадів не прогнозується. Вітер південно-західний та західний 7–12 м/с, на північному сході вдень можливі пориви до 15–20 м/с.

Прогноз на 26 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Температура вночі у західних і північних регіонах становитиме +7…+12 °С, вдень +15…+20 °С. У центральних, східних і південних областях нічні показники будуть на рівні +10…+15 °С, а вдень очікується +21…+26 °С. У Карпатах уночі температура може знизитися до +4…+8 °С.

Прогноз погоди на завтра від Наталки Діденко

Синоптик Наталка Діденко підтвердила, що 26 серпня українців чекає різкий температурний контраст та вітряна погода. За її словами, Київ стане одним із найпрохолодніших міст найближчими днями.

"У вівторок у Києві буде найхолодніший день у найближчій перспективі. 26 серпня протягом дня очікується лише +16 градусів, плюс ще й сильний вітер та дощ. Завтрашній день буде синоптично некомфортним, прислухайтеся до самопочуття, бо стрибатиме тиск", — зазначила Діденко.

Прогнозу температури повітря на 26-те серпня. Фото: Наталка Діденко

Вона додала, що найближчими днями українцям доведеться готуватися до прохолодних ночей і помітного зниження температури на півночі та заході країни. Водночас на півдні збережеться відносно тепла літня погода.

"В Україні завтра загалом: дощ передбачається на півночі, північному заході, а також місцями на Полтавщині, Черкащині та у Кропивницькому з районами. На решті території України — без опадів. Вночі холодно, очікується +7…+12, на півдні до +14 градусів, у Карпатах лишень +4…+8 градусів", — уточнила синоптик.

Допис Наталки Діденко у Telegram. Фото: скриншот

Фахівці наголошують, що вже ближче до кінця тижня в Україну повернеться спека. Напередодні 1 вересня температура знову підніметься, а вихідні обіцяють бути сонячними й спекотними, хоча на заході можливі опади.

Нагадаємо, що вранці 25 серпня у гірському селі Верхній Яловець на Буковині зафіксували різке та нетипове для літа похолодання. Температура повітря опустилася до -5 °C, що стало справжнім шоком для місцевих мешканців.

Раніше ми також інформували, що в Одесі відчутно прийшов кінець літа, адже море стало холодним. Попри мінливу хмарність і відсутність істотних опадів, 25 серпня температура води трималася лише на рівні +21 °С.