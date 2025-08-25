Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelГороскопАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Метео Хмарність та сильний вітер — прогноз погоди на завтра

Хмарність та сильний вітер — прогноз погоди на завтра

Ua ru
Дата публікації: 25 серпня 2025 20:45
Негода, грози та вітер — прогноз погоди в Україні на 26 серпня
Непогода в Україні. Фото: Sky News

26 серпня в Україні очікується мінлива хмарність, місцями дощі та грози, а температура суттєво різнитиметься залежно від регіону. Синоптики прогнозують прохолоду на заході й півночі та теплу погоду в центральних і південних областях.

Про це повідомляє Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко.

Реклама
Читайте також:

Погода в Україні на 26 серпня від Укргідрометцентру

За прогнозом гідрометцентру, у північних регіонах, а також у Черкаській, Полтавській та Харківській областях вдень очікуються короткочасні дощі з грозами. На решті території істотних опадів не прогнозується. Вітер південно-західний та західний 7–12 м/с, на північному сході вдень можливі пориви до 15–20 м/с.

Возможно, это изображение карта и текст
Прогноз на 26 вересня. Фото: Укргідрометцентр

Температура вночі у західних і північних регіонах становитиме +7…+12 °С, вдень +15…+20 °С. У центральних, східних і південних областях нічні показники будуть на рівні +10…+15 °С, а вдень очікується +21…+26 °С. У Карпатах уночі температура може знизитися до +4…+8 °С.

Прогноз погоди на завтра від Наталки Діденко

Синоптик Наталка Діденко підтвердила, що 26 серпня українців чекає різкий температурний контраст та вітряна погода. За її словами, Київ стане одним із найпрохолодніших міст найближчими днями.

"У вівторок у Києві буде найхолодніший день у найближчій перспективі. 26 серпня протягом дня очікується лише +16 градусів, плюс ще й сильний вітер та дощ. Завтрашній день буде синоптично некомфортним, прислухайтеся до самопочуття, бо стрибатиме тиск", — зазначила Діденко.

Возможно, это изображение карта и текст
Прогнозу температури повітря на 26-те серпня. Фото: Наталка Діденко

Вона додала, що найближчими днями українцям доведеться готуватися до прохолодних ночей і помітного зниження температури на півночі та заході країни. Водночас на півдні збережеться відносно тепла літня погода.

"В Україні завтра загалом: дощ передбачається на півночі, північному заході, а також місцями на Полтавщині, Черкащині та у Кропивницькому з районами. На решті території України — без опадів. Вночі холодно, очікується +7…+12, на півдні до +14 градусів, у Карпатах лишень +4…+8 градусів", — уточнила синоптик.

Хмарність та сильний вітер — прогноз погоди на завтра - фото 3
Допис Наталки Діденко у Telegram. Фото: скриншот

Фахівці наголошують, що вже ближче до кінця тижня в Україну повернеться спека. Напередодні 1 вересня температура знову підніметься, а вихідні обіцяють бути сонячними й спекотними, хоча на заході можливі опади.

Нагадаємо, що вранці 25 серпня у гірському селі Верхній Яловець на Буковині зафіксували різке та нетипове для літа похолодання. Температура повітря опустилася до -5 °C, що стало справжнім шоком для місцевих мешканців.

Раніше ми також інформували, що в Одесі відчутно прийшов кінець літа, адже море стало холодним. Попри мінливу хмарність і відсутність істотних опадів, 25 серпня температура води трималася лише на рівні +21 °С.

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко прогноз погоди погода в Україні
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації