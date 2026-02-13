Видео
Главная Метео Какой была активность Солнца — прогноз магнитных бурь сегодня

Какой была активность Солнца — прогноз магнитных бурь сегодня

Ua ru
Дата публикации 13 февраля 2026 14:32
Магнитные бури 13 февраля — прогноз на сегодня
Главный больше у женщины. Иллюстративное фото: freepik

На Земле в пятницу, 13 февраля, существенных магнитных бурь не ожидается. Но несколько вспышек на Солнце все же было.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом пишет Meteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури 13 февраля

Отмечается, что в течение последних 24 часов солнечная активность была низком уровне. За минувшие сутки на Солнце произошли семь вспышек класса С класса (такие вспышки существенно не влияют на Землю) и одна вспышка М1,4.

Солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М1,4 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Также возможен солнечный радиационный шторм.

Ожидается, что в пятницу геомагнитное поле будет спокойного уровня. Солнечная активность будет умеренной с вероятностью вспышек Х-класса.

Магнітні бурі 13 лютого
Главный больше у женщины. Иллюстративное фото: freepik

Солнечная активность на 13 февраля

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 10%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
  • Количество солнечных пятен — 10.

Как магнитные бури влияют на самочувствие

Магнитные бури могут влиять на самочувствие, особенно у метеочувствительных людей. Прежде всего люди чувствуют:

  • головную боль,
  • колебания артериального давления,
  • учащенное сердцебиение,
  • усталость, сонливость,
  • снижение концентрации,
  • ломота в теле,
  • обострение хронических заболеваний,
  • раздражительность, тревожность.

Напомним, новое исследование показало, почему жизнь на Земле — это случайность. Планета сформировалась при необычно точном наборе химических условий.

Также мы писали, что шесть планет выстроятся в небе над Украиной. Необычное явление украинцы смогут увидеть уже в конце февраля.

Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
