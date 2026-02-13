Магнитные бури 13 февраля — прогноз на сегодня

Какой была активность Солнца — прогноз магнитных бурь сегодня
На Земле в пятницу, 13 февраля, существенных магнитных бурь не ожидается. Но несколько вспышек на Солнце все же было.
Как сообщает Новини.LIVE, об этом пишет Meteoprog.
Магнитные бури 13 февраля
Отмечается, что в течение последних 24 часов солнечная активность была низком уровне. За минувшие сутки на Солнце произошли семь вспышек класса С класса (такие вспышки существенно не влияют на Землю) и одна вспышка М1,4.
Солнечные вспышки M-класса являются средними из крупных вспышек. Вспышка М1,4 может вызвать небольшой уровень радиопомех на дневной стороне Земли. Также возможен солнечный радиационный шторм.
Ожидается, что в пятницу геомагнитное поле будет спокойного уровня. Солнечная активность будет умеренной с вероятностью вспышек Х-класса.
Солнечная активность на 13 февраля
- Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%
- Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
- Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 10%
- Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
- Количество солнечных пятен — 10.
Как магнитные бури влияют на самочувствие
Магнитные бури могут влиять на самочувствие, особенно у метеочувствительных людей. Прежде всего люди чувствуют:
- головную боль,
- колебания артериального давления,
- учащенное сердцебиение,
- усталость, сонливость,
- снижение концентрации,
- ломота в теле,
- обострение хронических заболеваний,
- раздражительность, тревожность.
