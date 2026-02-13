Відео
Головна Метео Якою була активність Сонця — прогноз магнітних бур сьогодні

Якою була активність Сонця — прогноз магнітних бур сьогодні

Ua ru
Дата публікації: 13 лютого 2026 14:32
Магнітні бурі 13 лютого — прогноз на сьогодні
Головний більше у жінки. Ілюстративне фото: freepik

На Землі у п'ятницю, 13 лютого, суттєвих магнітних бур не очікується. Але кілька спалахів на Сонці все ж було.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це пише Meteoprog.

Читайте також:

Магнітні бурі 13 лютого

Зазначається, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була низькому рівні. За минулу добу на Сонці відбулися сім спалахів класу С класу (такі спалахи суттєво не впливають на Землю) таодин спалах М1,4.

Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,4 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Також можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що у п'ятницю геомагнітне поле буде спокійного рівня. Сонячна активність буде помірною з ймовірністю спалахів Х-класу.

Сонячна активність на 13 лютого

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 10%
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%
  • Кількість сонячних плям — 10.

Як магнітні бурі впливають на самопочуття

Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття, особливо у метеочутливих людей. Насамперед люди відчувають:

  • головний біль,
  • коливання артеріального тиску,
  • прискорене серцебиття,
  • втома, сонливість,
  • зниження концентрації,
  • ломота в тілі,
  • загострення хронічних захворювань,
  • дратівливість, тривожність. 

Нагадаємо, нове дослідження показало, чому життя на Землі  — це випадковість. Планета сформувалася за незвично точного набору хімічних умов.

Також ми писали, що шість планет вишикуються в небі над Україною. Незвичне явище українці зможуть побачити вже наприкінці лютого.

космос Сонце магнітні бурі головний біль Земля
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
