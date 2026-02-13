Магнітні бурі 13 лютого — прогноз на сьогодні

Якою була активність Сонця — прогноз магнітних бур сьогодні
На Землі у п'ятницю, 13 лютого, суттєвих магнітних бур не очікується. Але кілька спалахів на Сонці все ж було.
Як повідомляє Новини.LIVE, про це пише Meteoprog.
Магнітні бурі 13 лютого
Зазначається, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була низькому рівні. За минулу добу на Сонці відбулися сім спалахів класу С класу (такі спалахи суттєво не впливають на Землю) таодин спалах М1,4.
Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,4 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Також можливий сонячний радіаційний шторм.
Очікується, що у п'ятницю геомагнітне поле буде спокійного рівня. Сонячна активність буде помірною з ймовірністю спалахів Х-класу.
Сонячна активність на 13 лютого
- Ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%
- Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
- Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 10%
- Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%
- Кількість сонячних плям — 10.
Як магнітні бурі впливають на самопочуття
Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття, особливо у метеочутливих людей. Насамперед люди відчувають:
- головний біль,
- коливання артеріального тиску,
- прискорене серцебиття,
- втома, сонливість,
- зниження концентрації,
- ломота в тілі,
- загострення хронічних захворювань,
- дратівливість, тривожність.
