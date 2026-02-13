Магнітні бурі 13 лютого — прогноз на сьогодні

Головний більше у жінки. Ілюстративне фото: freepik

На Землі у п'ятницю, 13 лютого, суттєвих магнітних бур не очікується. Але кілька спалахів на Сонці все ж було.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це пише Meteoprog.

Магнітні бурі 13 лютого

Зазначається, що протягом останніх 24 годин сонячна активність була низькому рівні. За минулу добу на Сонці відбулися сім спалахів класу С класу (такі спалахи суттєво не впливають на Землю) таодин спалах М1,4.

Сонячні спалахи M-класу є середніми з великих спалахів. Спалах М1,4 може викликати невеликий рівень радіоперешкод на денній стороні Землі. Також можливий сонячний радіаційний шторм.

Очікується, що у п'ятницю геомагнітне поле буде спокійного рівня. Сонячна активність буде помірною з ймовірністю спалахів Х-класу.

Сонячна активність на 13 лютого

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 10%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%

Кількість сонячних плям — 10.

Як магнітні бурі впливають на самопочуття

Магнітні бурі можуть впливати на самопочуття, особливо у метеочутливих людей. Насамперед люди відчувають:

головний біль,

коливання артеріального тиску,

прискорене серцебиття,

втома, сонливість,

зниження концентрації,

ломота в тілі,

загострення хронічних захворювань,

дратівливість, тривожність.

