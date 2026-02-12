Відео
Головна Метео 6 планет вишикуються в небі над Україною — коли можна побачити

6 планет вишикуються в небі над Україною — коли можна побачити

Ua ru
Дата публікації: 12 лютого 2026 12:47
Українці зможуть побачити парад шести планет — коли саме
Планети у космосі. Фото: Freepik

Шість планет вишикуються для рідкісного параду. Незвичне явище українці зможуть побачити вже в лютому.

Про це пише The Guardian, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Коли відбудеться парад планет

Меркурій, Венера, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун вишикуються на небі. Найяскравіше побачити це можна буде 28 лютого. Таке рідкісне явище називають парадом планет.

Хоча й кожна планета рухається навколо Сонця з різною швидкістю та відстанню, інколи з погляду із Землі кілька з них здаються вишикованими в одну лінію. Таке вирівнювання є суто візуальним ефектом, оскільки насправді планети знаходяться на величезній відстані одне від одного. Таке явище хоча й траплялося раніше, але є досить рідкісним.

Які планети можна буде побачити неозброєним оком

За даними NASA, 28 лютого очікується пік параду планет, саме тоді їх буде видно найяскравіше. Однак спостерігати за явищем також можна буде й за кілька днів до та після цієї дати. Меркурія, Венеру, Марса і Юпітера видно буде неозброєним оком, а от для спостереження за Ураном і Нептуном знадобиться бінокль або телескоп.

Найкраще дивитися на парад планет приблизно через 30 хвилин після заходу сонця. Явище зможуть побачити люди у всьому світі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Марс та Венера зустрілися в нічному небі над Україною. Новини.LIVE поділилися фото заворожуючого явища.

Також ми розповідали про те, що NASA провело нове дослідження планет. Виявилося, що Юпітер не такий, як вважали раніше.

космос Астрологія Меркурій Земля планети
Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
