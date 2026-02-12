Украинцы смогут увидеть парад шести планет — когда именно

Планеты в космосе. Фото: Freepik

Шесть планет выстроятся для редкого парада. Необычное явление украинцы смогут увидеть уже в феврале.

Об этом пишет The Guardian, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Когда состоится парад планет

Меркурий, Венера, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун выстроятся на небе. Ярче всего увидеть это можно будет 28 февраля. Такое редкое явление называют парадом планет.

Хотя и каждая планета движется вокруг Солнца с разной скоростью и расстоянием, иногда с точки зрения с Земли несколько из них кажутся выстроенными в одну линию. Такое выравнивание является чисто визуальным эффектом, поскольку на самом деле планеты находятся на огромном расстоянии друг от друга. Такое явление хотя и случалось раньше, но является достаточно редким.

Какие планеты можно будет увидеть невооруженным глазом

По данным NASA, 28 февраля ожидается пик парада планет, именно тогда их будет видно ярче всего. Однако наблюдать за явлением также можно будет и за несколько дней до и после этой даты. Меркурия, Венеру, Марса и Юпитера видно будет невооруженным глазом, а вот для наблюдения за Ураном и Нептуном понадобится бинокль или телескоп.

Лучше всего смотреть на парад планет примерно через 30 минут после захода солнца. Явление смогут увидеть люди во всем мире.

Напомним, ранее мы писали о том, что Марс и Венера встретились в ночном небе над Украиной. Новости.LIVE поделились фото завораживающего явления.

Также мы рассказывали о том, что NASA провело новое исследование планет. Оказалось, что Юпитер не такой, как считали ранее.