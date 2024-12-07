Сегодня с Земли можно будет увидеть Юпитер – почему это возможно

Юпитер. Иллюстративное фото: depositphotos

Над Землей в ночь на воскресенье, 7 декабря, в небе можно будет увидеть Юпитер. По виду он будет напоминать Вифлеемскую звезду.

Об этом пишет The Washington Post.

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Юпитер в небе

Ночью в небе через один-два часа после заката Солнца можно будет увидеть уникальное астрономическое явление. Именно сегодня планета Юпитер будет исключительно яркой и станет очень заметной, что позволит легко найти ее в небе.

В материале говорится, что это произойдет из-за особой позиции планеты по отношению к Солнцу — она будет находиться прямо напротив и одновременно с Солнцем поднимется на горизонте, отражая максимум его света.

Поэтому Юпитер называют "Вифлеемской звездой", которая перекликается с библейской легендой о "звезде с востока".

Юпитер над Солнцем. Фото: AFP

Он будет оставаться заметным в течение всего декабря, но пиковая яркость приходится именно на субботу.

Напомним, следующая неделя будет насыщена мощным астрологическим событием. Земля окажется под влиянием сразу трех ретроградных планет Меркурия, Юпитера и Марса.

Также ранее ученые объяснили, что такое "Полярная звезда".