Сьогодні з Землі можна буде побачити Юпітер — чому це можливо

Юпітер. Ілюстративне фото: depositphotos

Над Землею в ніч проти неділі, 7 грудня, в небі можна буде побачити Юпітер. За виглядом він нагадуватиме Вифлеємську зірку.

Про це пише The Washington Post.

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Вночі в небі через одну-дві години після заходу Сонця можна буде побачити унікальне астрономічне явище. Саме сьогодні планета Юпітер буде винятково яскравий й стане дуже помітним, що дозволить легко знайти його в небі.

У матеріалі йдеться, що це відбудеться через особливу позицію планети відносно Сонця — вона буде знаходитися прямо навпроти й одночасно з Сонцем підійметься на горизонті, відбиваючи максимум його світла.

Через це Юпітер називають "Вифлеємською зіркою", що перегукується з біблійною легендою про "зірку зі сходу".

Юпітер над Сонцем. Фото: AFP

Він залишатиметься помітним протягом всього грудня, але пікова яскравість припадає саме на суботу.

Нагадаємо, наступний тиждень буде насичений потужною астрологічною подією. Земля опиниться під впливом одразу трьох ретроградних планет — Меркурія, Юпітера та Марса.

Також раніше науковці пояснили, що таке Полярна зоря.