Сьогодні з Землі можна буде побачити Юпітер — чому це можливо

Юпітер буде видно з Землі — коли це стане можливим
Над Землею в ніч проти неділі, 7 грудня, в небі можна буде побачити Юпітер. За виглядом він нагадуватиме Вифлеємську зірку.
Про це пише The Washington Post.
Юпітер в небі
Вночі в небі через одну-дві години після заходу Сонця можна буде побачити унікальне астрономічне явище. Саме сьогодні планета Юпітер буде винятково яскравий й стане дуже помітним, що дозволить легко знайти його в небі.
У матеріалі йдеться, що це відбудеться через особливу позицію планети відносно Сонця — вона буде знаходитися прямо навпроти й одночасно з Сонцем підійметься на горизонті, відбиваючи максимум його світла.
Через це Юпітер називають "Вифлеємською зіркою", що перегукується з біблійною легендою про "зірку зі сходу".
Він залишатиметься помітним протягом всього грудня, але пікова яскравість припадає саме на суботу.
Нагадаємо, наступний тиждень буде насичений потужною астрологічною подією. Земля опиниться під впливом одразу трьох ретроградних планет — Меркурія, Юпітера та Марса.
Також раніше науковці пояснили, що таке Полярна зоря.
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