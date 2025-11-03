Видео
Дата публикации 3 ноября 2025 23:19
обновлено: 23:47
Прогноз погоды на 4 ноября - какой будет погода завтра
Дождь на улице. Фото: УНИАН

Во вторник, 4 ноября, в Украине ожидается облачная погода. В некоторых регионах прогнозируют дожди.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

Читайте также:
Йдуть дощі - в Укргідрометеоцентрі заявили про погіршення погоди - фото 1
Пост Укргидрометеоцентра. Фото: скриншот

Прогноз погоды на 4 ноября

Ночью будет дождливо на западе, севере, в Винницкой, местами Черкасской и Кировоградской областях. В дневные часы осадки распространятся почти на всю территорию страны, кроме восточных и юго-восточных регионов, где останется сухо.

На юге ночью и утром местами будет наблюдаться туман, который может усложнить видимость на дорогах. Ветер преимущественно юго-западный, на востоке и юго-востоке — юго-восточный, с порывами 7-12 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит +4...+9 °С, днем — +8...+13 °С.

На юге страны будет теплее — до +16 °С.

Йдуть дощі - в Укргідрометеоцентрі заявили про погіршення погоди - фото 2
Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентр

Ранее стало известно, какой погоды стоит ожидать в течение недели с 3 по 9 ноября. В некоторых регионах столбики термометров поднимутся выше отметки +20 °C.

В то же время Наталка Диденко рассказала, что 4 ноября в страну придет холодный атмосферный фронт. Из-за этого в нескольких областях будут дожди и ветер.

погода Укргидрометцентр дождь прогноз погоды погода в Украине
Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
