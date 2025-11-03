Відео
Йдуть дощі — в Укргідрометеоцентрі заявили про погіршення погоди

Йдуть дощі — в Укргідрометеоцентрі заявили про погіршення погоди

Ua ru
Дата публікації: 3 листопада 2025 23:19
Оновлено: 23:47
Прогноз погоди на 4 листопада - якою буде погода завтра
Дощить на вулиці. Фото: УНІАН

У вівторок, 4 листопада, в Україні очікується хмарна погода. У деяких регіонах прогнозують дощі.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Читайте також:
Йдуть дощі - в Укргідрометеоцентрі заявили про погіршення погоди - фото 1
Пост Укргідрометеоцентра. Фото: скриншот

Прогноз погоди на 4 листопада

Вночі дощитиме на заході, півночі, у Вінницькій, місцями Черкаській та Кіровоградській областях. У денні години опади поширяться майже на всю територію країни, окрім східних та південно-східних регіонів, де залишиться сухо.

На півдні вночі та вранці місцями спостерігатиметься туман, який може ускладнити видимість на дорогах. Вітер переважно південно-західний, на сході та південному сході — південно-східний, з поривами 7–12 метрів за секунду.

Температура повітря вночі становитиме +4...+9 °С, удень — +8...+13 °С.

На півдні країни буде тепліше — до +16 °С.

Йдуть дощі - в Укргідрометеоцентрі заявили про погіршення погоди - фото 2
Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентр

Раніше стало відомо, якої погоди варто очікувати протягом тижня з 3 по 9 листопада. У деяких регіонах стовпчики термометрів піднімуться вище позначки +20 °C.

Водночас Наталка Діденко розповіла, що 4 листопада в країну прийде холодний атмосферний фронт. Через це в кількох областях будуть дощі та вітер.

погода Укргідрометцентр дощ прогноз погоди погода в Україні
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
