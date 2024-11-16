Прогноз погоды в Украине на завтра 17 ноября от Наталки Диденко

Идеально для прогулок — Диденко дала прогноз погоды на завтра
В воскресенье, 17 ноября, в Украине ожидается теплая и сухая погода до +12°С. Холоднее всего будет в Харьковской области.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.
Погода в Украине 17 ноября
По прогнозу синоптика, завтра в Украине ожидается комфортная погода без осадков. В общем, температура воздуха будет в пределах от +4...+12°С.
Теплее всего в воскресенье, 17 ноября, будет в Прикарпатье, Киевщине, Одесщине и в Крыму — днем в этих регионах температура воздуха будет колебаться от +7...+12°С.
На Харьковщине же напротив столбики термометров снизятся до +4...+6°С.
Погода в Киеве 17 ноября
В Киеве завтра ожидается сухая и теплая погода. Столбики термометров будут показывать от +9...+11°С.
"Грейтесь, используйте время без шапок, гуляйте среди красивой осени, потому что следующая неделя принесет существенное изменение погоды", — написала Диденко.
Напомним, сегодня погода в Украине обещает быть теплой. Почти на всей территории страны обойдется без дождя или снега.
Также мы писали о том, что 16 ноября в Украине ожидается сильная магнитная буря — солнечная активность достигнет своего пика и будет негативно влиять на самочувствие.
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