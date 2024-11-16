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Тепла погода, але не всюди — прогноз синоптиків на сьогодні

16 листопада 2024 05:05
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні на сьогодні 16 листопада
Осінь у Харкові. Ілюстративне фото: УНІАН
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Україні сьогодні, 16 листопада, обіцяє буде теплою. Майже по всій території країни обійдеться без дощу чи снігу. 

Про це повідомляє Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко.

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Прогноз погоди на сьогодні від Укргідрометцентра

Синоптики обіцяють на більшості території країни хмарну погоду з проясненнями. На сході та південному сході вночі місцями можливий невеликий мокрий сніг та дощ.

Погода в Україні 16 листопада
Прогноз погоди в Україні на 16 листопада. Фото: Укргідрометцентр

На Закарпатті та Прикарпатті зранку очікується місцями туман, тому водіям та пішоходам треба бути більш уважними.

Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень очікується +3...+8 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За даними синоптика, антициклон Azzedine забезпечить суху погоду та потепління на території України. Вітер змінить напрямок з північно-західного на південно-західний.

Антициклон Azzedine
Карта дії антициклону Azzedine. Фото: facebook.com/tala.didenko

Температура повітря по країні становитиме +4...+9 °C.

За словами Діденко, у Києві утримається суха погода без опадів. Температура повітря буде +7 °C.

Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, у Києві завтра очікується хмарна та прохолодна погода

А 13 листопада частину України засипало снігом. Опади спостерігалися в Львівській, Тернопільській, Рівненській та Івано-Франківській областях, а також у Житомирі. 

погода Укргідрометцентр Наталка Діденко синоптик погода в Україні

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