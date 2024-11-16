Прогноз погоди в Україні на сьогодні 16 листопада

Тепла погода, але не всюди — прогноз синоптиків на сьогодні
Погода в Україні сьогодні, 16 листопада, обіцяє буде теплою. Майже по всій території країни обійдеться без дощу чи снігу.
Про це повідомляє Укргідрометцентр та синоптик Наталка Діденко.
Прогноз погоди на сьогодні від Укргідрометцентра
Синоптики обіцяють на більшості території країни хмарну погоду з проясненнями. На сході та південному сході вночі місцями можливий невеликий мокрий сніг та дощ.
На Закарпатті та Прикарпатті зранку очікується місцями туман, тому водіям та пішоходам треба бути більш уважними.
Вітер північно-західний з переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вдень очікується +3...+8 °С.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
За даними синоптика, антициклон Azzedine забезпечить суху погоду та потепління на території України. Вітер змінить напрямок з північно-західного на південно-західний.
Температура повітря по країні становитиме +4...+9 °C.
За словами Діденко, у Києві утримається суха погода без опадів. Температура повітря буде +7 °C.
Нагадаємо, за прогнозом Укргідрометцентру, у Києві завтра очікується хмарна та прохолодна погода.
А 13 листопада частину України засипало снігом. Опади спостерігалися в Львівській, Тернопільській, Рівненській та Івано-Франківській областях, а також у Житомирі.
Читайте Новини.LIVE!