Прогноз погоды в Украине на сегодня, 16 ноября

Осень в Одессе. Иллюстративное фото: УНИАН

Погода в Украине сегодня, 16 ноября, обещает будет теплой. Почти на всей территории страны обойдется без дождя или снега.

Об этом сообщает Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко.

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Прогноз погоды на сегодня от Укргидрометцентра.

Синоптики обещают на большинстве территорий страны облачную погоду с прояснениями. На востоке и юго-востоке ночью местами возможен небольшой мокрый снег и дождь.

Прогноз погоды в Украине на 16 ноября. Фото: Укргидрометцентр

В Закарпатье и Прикарпатье утром ожидается местами туман, поэтому водителям и пешеходам нужно быть внимательнее.

Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем ожидается +3...+8°С.

Прогноз погоды от Наталки Диденко.

По данным синоптика, антициклон Azzedine обеспечит сухую погоду и потепление на территории Украины. Ветер сменит направление с северо-западного на юго-западное.

Карта действия антициклона Azzedine. Фото: facebook.com/tala.didenko

Температура воздуха по стране составит +4...+9°C.

По словам Диденко, в Киеве сохранится сухая погода без осадков. Температура воздуха будет +7°C.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, в Киеве завтра ожидается облачная и прохладная погода.

А 13 ноября часть Украины засыпало снегом . Осадки отмечались во Львовской, Тернопольской, Ровенской и Ивано-Франковской областях, а также в Житомире.