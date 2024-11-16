Прогноз погоды в Украине на сегодня, 16 ноября

Теплая погода, но не везде — прогноз синоптиков на сегодня
Погода в Украине сегодня, 16 ноября, обещает будет теплой. Почти на всей территории страны обойдется без дождя или снега.
Об этом сообщает Укргидрометцентр и синоптик Наталья Диденко.
Прогноз погоды на сегодня от Укргидрометцентра.
Синоптики обещают на большинстве территорий страны облачную погоду с прояснениями. На востоке и юго-востоке ночью местами возможен небольшой мокрый снег и дождь.
В Закарпатье и Прикарпатье утром ожидается местами туман, поэтому водителям и пешеходам нужно быть внимательнее.
Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха днем ожидается +3...+8°С.
Прогноз погоды от Наталки Диденко.
По данным синоптика, антициклон Azzedine обеспечит сухую погоду и потепление на территории Украины. Ветер сменит направление с северо-западного на юго-западное.
Температура воздуха по стране составит +4...+9°C.
По словам Диденко, в Киеве сохранится сухая погода без осадков. Температура воздуха будет +7°C.
Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра, в Киеве завтра ожидается облачная и прохладная погода.
А 13 ноября часть Украины засыпало снегом . Осадки отмечались во Львовской, Тернопольской, Ровенской и Ивано-Франковской областях, а также в Житомире.
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