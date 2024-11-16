Прогноз магнітних бур на сьогодні 16 листопада

Будьте обережні — прогноз магнітних бур на сьогодні
Сьогодні в Україні очікується сильна магнітна буря — сонячна активність досягне свого піка. Вона може дуже негативно вплинути на самопочуття метеозалежних людей.
Про це повідомляє Центр прогнозування космічної погоди NOAA.
Магнітні бурі 16 листопада
У суботу, 16 листопада, сонячна активність досягне значного рівня — К-індексу 6. Це не просто магнітна буря, а справжня "буря" в повному сенсі цього слова, яка може відчутно вплинути на ваш емоційний стан. Ті, хто чутливо реагує на зміни в атмосфері, повинні бути готовими: така активність може викликати головний біль, втому та, можливо, раптове бажання уникати галасливих місць і балакучих людей.
Як зменшити вплив магнітних бур на здоров'я
Магнітні бурі погано впливають на самопочуття метеозалежних людей, тому їм рекомендують дотримуватися наступних порад:
- відмовитися від надмірного фізичного та емоційного навантаження;
- взяти час на відпочинок і відновлення;
- уникнення стресу;
- позитивний настрій;
- Легкі тренування, прогулянки або йога допомагають покращити кровообіг і знижують рівень стресу, що дозволяє організму краще адаптуватися до змін у навколишньому середовищі;
- забезпечте собі здоровий сон;
Нагадаємо, в Україні скоро можна буде спостерігати один з найвідоміших метеорних потоків — Леоніди. Це зорепад, що відрізняється яскравими і швидкими метеорами, які досягають швидкості до 70 км/с та можуть залишати довгі сяючі стежки на небі.
Раніше ми писали про те, що опубліковано нове зображення NASA від космічного телескопа Габбл. На ньому демонструється космічне переплетення двох галактик MCG+05-31-045.
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