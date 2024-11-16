Прогноз магнитных бурь на сегодня 16 ноября

Головные боли у девушки. Фото: Freepick

Сегодня в Украине ожидается сильная магнитная буря — солнечная активность достигнет своего пика. Она может очень отрицательно повлиять на самочувствие метеозависимых людей.

Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды NOAA .

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Магнитные бури 16 ноября

В субботу, 16 ноября, солнечная активность достигнет значительного уровня — К-индекса 6. Это не просто магнитная буря, а настоящая "буря" в полном смысле этого слова, которая может ощутимо повлиять на ваше эмоциональное состояние. Те, кто чувствительно реагирует на изменения в атмосфере, должны быть готовыми: такая активность может вызвать головную боль, усталость и, возможно, внезапное желание избегать шумных мест и болтливых людей.

Как уменьшить влияние магнитных бурь на здоровье

Плохое самочувствие. Фото: Pexels

Магнитные бури плохо влияют на самочувствие метеозависимых людей, поэтому им рекомендуют следовать следующим советам:

отказаться от чрезмерной физической и эмоциональной нагрузки;

взять время на отдых и восстановление;

избегание стресса;

положительное настроение;

Легкие тренировки, прогулки или йога помогают улучшить кровообращение и снижают уровень стресса, что позволяет организму лучше адаптироваться к изменениям в окружающей среде;

обеспечьте себе здоровый сон;

Напомним, в Украине скоро можно будет наблюдать один из самых известных метеорных потоков — Леониды. Это звездопад, отличающийся яркими и быстрыми метеорами, которые достигают скорости до 70 км/с и могут оставлять длинные сияющие тропы на небе.

Ранее мы писали, что опубликовано новое изображение NASA от космического телескопа Габбл. На нем демонстрируется космическое переплетение двух галактик MCG+05-31-045.