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Ідеально для прогулянок — Діденко дала прогноз погоди на завтра

16 листопада 2024 12:14
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні на завтра 17 листопада від Наталки Діденко
Сонячна погода восени. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

У Неділю, 17 листопада, в Україні очікується тепла та суха погода до +12°С. Найхолодніше буде у Харківській області.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

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Погода в Україні 17 листопада

За прогнозом синоптика, завтра в Україні очікується комфортна погода, без опадів. Загалом температура повітря буде в межах від +4...+12°С.

Найтепліше у неділю, 17 листопада, буде на Прикарпатті, Київщині, Одещині та в Криму — вдень у цих регіонах температура повітря коливатиметься від +7...+12°С.

На Харківщині ж навпаки стовпчики термометрів знизяться до +4...+6°С.

погода в Україні 17 листопада
Температурна карта на 17 листопада. Фото: Метеопост

Погода в Києві 17 листопада

У Києві завтра передбачається суха і тепла погода. Стовпчики термометрів показуватимуть від +9...+11°С.

"Грійтеся, використовуйте час без шапок, гуляйте серед красивої осені, бо наступний тиждень принесе істотну зміну погоди", — написала Діденко.

прогноз на 17 листопада
Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні погода в Україні обіцяє бути теплою. Майже по всій території країни обійдеться без дощу чи снігу. 

Також ми писали про те, що 16 листопада в Україні очікується сильна магнітна буря — сонячна активність досягне свого піка та негативно впливатиме на самопочуття. 

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