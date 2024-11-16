Прогноз погоди в Україні на завтра 17 листопада від Наталки Діденко

Ідеально для прогулянок — Діденко дала прогноз погоди на завтра
У Неділю, 17 листопада, в Україні очікується тепла та суха погода до +12°С. Найхолодніше буде у Харківській області.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.
Погода в Україні 17 листопада
За прогнозом синоптика, завтра в Україні очікується комфортна погода, без опадів. Загалом температура повітря буде в межах від +4...+12°С.
Найтепліше у неділю, 17 листопада, буде на Прикарпатті, Київщині, Одещині та в Криму — вдень у цих регіонах температура повітря коливатиметься від +7...+12°С.
На Харківщині ж навпаки стовпчики термометрів знизяться до +4...+6°С.
Погода в Києві 17 листопада
У Києві завтра передбачається суха і тепла погода. Стовпчики термометрів показуватимуть від +9...+11°С.
"Грійтеся, використовуйте час без шапок, гуляйте серед красивої осені, бо наступний тиждень принесе істотну зміну погоди", — написала Діденко.
Нагадаємо, сьогодні погода в Україні обіцяє бути теплою. Майже по всій території країни обійдеться без дощу чи снігу.
Також ми писали про те, що 16 листопада в Україні очікується сильна магнітна буря — сонячна активність досягне свого піка та негативно впливатиме на самопочуття.
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