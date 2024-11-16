Прогноз погоди в Україні на завтра 17 листопада від Наталки Діденко

Сонячна погода восени. Фото: Новини.LIVE

У Неділю, 17 листопада, в Україні очікується тепла та суха погода до +12°С. Найхолодніше буде у Харківській області.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Facebook.

Читайте також:

Погода в Україні 17 листопада

За прогнозом синоптика, завтра в Україні очікується комфортна погода, без опадів. Загалом температура повітря буде в межах від +4...+12°С.

Найтепліше у неділю, 17 листопада, буде на Прикарпатті, Київщині, Одещині та в Криму — вдень у цих регіонах температура повітря коливатиметься від +7...+12°С.

На Харківщині ж навпаки стовпчики термометрів знизяться до +4...+6°С.

Температурна карта на 17 листопада. Фото: Метеопост

Погода в Києві 17 листопада

У Києві завтра передбачається суха і тепла погода. Стовпчики термометрів показуватимуть від +9...+11°С.

"Грійтеся, використовуйте час без шапок, гуляйте серед красивої осені, бо наступний тиждень принесе істотну зміну погоди", — написала Діденко.

Допис Діденко. Фото: скриншот

Нагадаємо, сьогодні погода в Україні обіцяє бути теплою. Майже по всій території країни обійдеться без дощу чи снігу.

Також ми писали про те, що 16 листопада в Україні очікується сильна магнітна буря — сонячна активність досягне свого піка та негативно впливатиме на самопочуття.