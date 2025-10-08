Прогноз погоды на 9 октября — какой будет погода завтра

Мужчины идут по улице в дождь. Фото: УНИАН

В четверг, 9 октября, в Украине ожидается неустойчивая погода, которую обусловят атмосферные фронты южного циклона. Его центр из района западной части Черного моря будет медленно перемещаться в северо-восточном направлении, принося дожди на большую часть территории страны.

Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр в Facebook.

Реклама

Читайте также:

Пост Укридрометеоцентра. Фото: скриншот

Прогноз погоды на 9 октября

Осадки прогнозируются почти везде, кроме крайнего запада. Ночью сильные дожди пройдут в Одесской области, а днем — в восточных, большинстве центральных, Черниговской и Сумской областях. Кое-где возможны грозы.

Ветер будет менять направление с северо-восточного на северо-западный, его скорость составит 7-12 м/с.

Температура ночью будет колебаться в промежутке +8...+13 °С, на западе будет прохладнее — +2...+7 °С.

Днем столбики термометров покажут +11...+16 °С, а на юго-востоке страны ожидается самая теплая погода — до +21 °С.

Карта погоды. Фото: Укргидрометеоцентра

Напомним, тем временем в Карпатах бушует настоящая снежная буря — спасатели показали фото заснеженных вершин.

Также читайте, где синоптики прогнозируют дожди с грозами в Украине 8 октября.