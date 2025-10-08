Прогноз погоди на 9 жовтня - якою буде погода завтра

Чоловіки йдуть по вулиці у дощ. Фото: УНІАН

У четвер, 9 жовтня, в Україні очікується нестійка погода, яку зумовлять атмосферні фронти південного циклону. Його центр із району західної частини Чорного моря повільно переміщуватиметься у північно-східному напрямку, приносячи дощі на більшу частину території країни.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр у Facebook.

Пост Укрідрометеоцентру. Фото: скриншот

Прогноз погоди на 9 жовтня

Опади прогнозуються майже скрізь, окрім крайнього заходу. Вночі сильні дощі пройдуть на Одещині, а вдень — у східних, більшості центральних, Чернігівській та Сумській областях. Подекуди можливі грози.

Вітер змінюватиме напрямок із північно-східного на північно-західний, його швидкість становитиме 7–12 м/с.

Температура вночі коливатиметься у проміжку +8...+13 °С, на заході буде прохолодніше — +2…+7 °С.

Удень стовпчики термометрів покажуть +11…+16 °С, а на південному сході країни очікується найтепліша погода — до +21 °С.

Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентра

