Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
У Києві стався вибух у багатоповерхівці — що відомо
Головна Метео Йде циклон — Укргідрометеоцентр попередив про різку зміну погоди

Йде циклон — Укргідрометеоцентр попередив про різку зміну погоди

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 18:59
Прогноз погоди на 9 жовтня - якою буде погода завтра
Чоловіки йдуть по вулиці у дощ. Фото: УНІАН

У четвер, 9 жовтня, в Україні очікується нестійка погода, яку зумовлять атмосферні фронти південного циклону. Його центр із району західної частини Чорного моря повільно переміщуватиметься у північно-східному напрямку, приносячи дощі на більшу частину території країни.

Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр у Facebook.

Реклама
Читайте також:
Йде циклон — Укргідрометеоцентр попередив про різку зміну погоди - фото 1
Пост Укрідрометеоцентру. Фото: скриншот

Прогноз погоди на 9 жовтня

Опади прогнозуються майже скрізь, окрім крайнього заходу. Вночі сильні дощі пройдуть на Одещині, а вдень — у східних, більшості центральних, Чернігівській та Сумській областях. Подекуди можливі грози.

Вітер змінюватиме напрямок із північно-східного на північно-західний, його швидкість становитиме 7–12 м/с.

Температура вночі коливатиметься у проміжку +8...+13 °С, на заході буде прохолодніше — +2…+7 °С.

Удень стовпчики термометрів покажуть +11…+16 °С, а на південному сході країни очікується найтепліша погода — до +21 °С.

Йде циклон — Укргідрометеоцентр попередив про різку зміну погоди - фото 2
Карта погоди. Фото: Укргідрометеоцентра

Нагадаємо, тим часом в Карпатах вирує справжня снігова буря — рятувальники показали фото засніжених вершин.

Також читайте, де синоптики прогнозують дощі з грозами в Україні 8 жовтня.

погода синоптик дощ прогноз погоди погода в Україні
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації