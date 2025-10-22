Видео
Видео

Какой была солнечная активность — прогноз магнитных бурь сегодня

Дата публикации 22 октября 2025 17:42
обновлено: 17:46
Магнитные бури 22 октября — прогноз для метеозависимых
Головная боль у женщины. Иллюстративное фото: freepik

На Земле в среду, 22 октября, существенных магнитных бурь не ожидается. В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

Читайте также:

Магнитные бури 22 октября

Отмечается, что за минувшие сутки на Солнце произошли три вспышки класса С. Однако они практически не влияют на Землю.

В то же время ожидается, что в среду геомагнитное поле будет от тихого до нестабильного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышки М-класса.

Солнечная активность на 22 октября

  • Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%
  • Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%
  • Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 20%
  • Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%
  • Количество солнечных пятен — 16.
Магнітні бурі 22 жовтня
Как уменьшить влияние магнитных бурь на организм

У метеозависимых людей магнитные бури могут влиять на самочувствие. Обычно они могут испытывать головную боль, усталость, раздражительность или перепады давления. Чтобы уменьшить влияние этого явления, нужно соблюдать несколько простых советов:

  • в дни бури не планируйте важных решений, эмоциональных встреч или больших физических нагрузок;
  • дайте организму достаточно отдыха;
  • следите за водным балансом;
  • ограничьте потребление кофеина, алкоголя и слишком соленой пищи, ведь они усиливают колебания давления;
  • выходите на вечерние прогулки и пейте травяной чай;
  • занимайтесь медитацией, дыхательными упражнениями или принимайте теплую ванну — все это помогает снять напряжение;
  • соблюдайте график сна;
  • не пользуйся телефоном перед сном, ведь свет экрана усиливает головную боль и усталость.

Напомним, NASA планирует построить деревню на Луне. В нем можно будет жить постоянно.

Также мы писали, что в Австралии построили "мост" между людьми и космосом. Там появилась новейшая антенна для дальней связи.

Светлана Силенко - Редактор
Автор:
Светлана Силенко
