Магнитные бури 22 октября — прогноз для метеозависимых

Головная боль у женщины. Иллюстративное фото: freepik

На Земле в среду, 22 октября, существенных магнитных бурь не ожидается. В течение последних 24 часов солнечная активность была на умеренном уровне.

Об этом сообщает Meteoprog.

Магнитные бури 22 октября

Отмечается, что за минувшие сутки на Солнце произошли три вспышки класса С. Однако они практически не влияют на Землю.

В то же время ожидается, что в среду геомагнитное поле будет от тихого до нестабильного уровня. Солнечная активность будет низкой с вероятностью вспышки М-класса.

Солнечная активность на 22 октября

Вероятность малого геомагнитного шторма — 5%

Вероятность большого геомагнитного шторма — 1%

Вероятность вспышки на Солнце М-класса — 20%

Вероятность вспышки на Солнце Х-класса — 5%

Количество солнечных пятен — 16.

Как уменьшить влияние магнитных бурь на организм

У метеозависимых людей магнитные бури могут влиять на самочувствие. Обычно они могут испытывать головную боль, усталость, раздражительность или перепады давления. Чтобы уменьшить влияние этого явления, нужно соблюдать несколько простых советов:

в дни бури не планируйте важных решений, эмоциональных встреч или больших физических нагрузок;

дайте организму достаточно отдыха;

следите за водным балансом;

ограничьте потребление кофеина, алкоголя и слишком соленой пищи, ведь они усиливают колебания давления;

выходите на вечерние прогулки и пейте травяной чай;

занимайтесь медитацией, дыхательными упражнениями или принимайте теплую ванну — все это помогает снять напряжение;

соблюдайте график сна;

не пользуйся телефоном перед сном, ведь свет экрана усиливает головную боль и усталость.

