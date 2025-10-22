Відео
Україна
Відео

Якою була сонячна активність — прогноз магнітних бур сьогодні

Якою була сонячна активність — прогноз магнітних бур сьогодні

Дата публікації: 22 жовтня 2025 17:42
Оновлено: 17:46
Магнітні бурі 22 жовтня — прогноз для метеозалежних
Головний біль у жінки. Ілюстративне фото: freepik

На Землі у середу, 22 жовтня, суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні.

Про це повідомляє Meteoprog. 

Читайте також:

Магнітні бурі 22 жовтня

Зазначається, що за минулу добу на Сонці відбулися три спалахи класу С. Однак вони практично не впливають на Землю. 

Водночас очікується, що у середу геомагнітне поле буде від тихого до нестабільного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалаху М-класу.

Сонячна активність на 22 жовтня

  • Ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%
  • Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%
  • Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 20%
  • Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%
  • Кількість сонячних плям — 16.
Магнітні бурі 22 жовтня
Головний біль у жінки. Ілюстративне фото: freepik

Як зменшити вплив магнітних бур на організм

У метеозалежних людей магнітні бурі можуть впливати на самопочуття. Зазвичай вони можуть відчувати головний біль, втому, дратівливість чи перепади тиску. Аби зменшити вплив цього явища, потрібно дотримуватися кілька простих порад:

  • у дні бур не плануйте важливих рішень, емоційних зустрічей або великих фізичних навантажень;
  • дайте організму достатньо відпочинку;
  • слідкуйте за водним балансом;
  • обмежте споживання кофеїну, алкоголю і надто солоної їжі, адже вони посилюють коливання тиску;
  • виходьте на вечірні прогулянки та пийте трав’яний чай;
  • займайтеся медитацією, дихальними вправами або приймайте теплу ванну — все це допомагає зняти напругу;
  • дотримуйтесь графіку сну;
  • не користуйся телефоном перед сном, адже світло екрана посилює головний біль і втому.

Нагадаємо, NASA планує побудувати село на Місяці. В ньому можна буде жити постійно. 

Також ми писали, що в Австралії збудували "міст" між людьми та космосом. Там з'явилась новітня антена для далекого зв'язку.

космос Сонце самопочуття магнітні бурі головний біль
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
