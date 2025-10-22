Магнітні бурі 22 жовтня — прогноз для метеозалежних

Головний біль у жінки. Ілюстративне фото: freepik

На Землі у середу, 22 жовтня, суттєвих магнітних бур не очікується. Протягом останніх 24 годин сонячна активність була на помірному рівні.

Про це повідомляє Meteoprog.

Магнітні бурі 22 жовтня

Зазначається, що за минулу добу на Сонці відбулися три спалахи класу С. Однак вони практично не впливають на Землю.

Водночас очікується, що у середу геомагнітне поле буде від тихого до нестабільного рівня. Сонячна активність буде низькою з ймовірністю спалаху М-класу.

Сонячна активність на 22 жовтня

Ймовірність малого геомагнітного шторму — 5%

Ймовірність великого геомагнітного шторму — 1%

Ймовірність спалаху на Сонці М-класу — 20%

Ймовірність спалаху на Сонці Х-класу — 5%

Кількість сонячних плям — 16.

Як зменшити вплив магнітних бур на організм

У метеозалежних людей магнітні бурі можуть впливати на самопочуття. Зазвичай вони можуть відчувати головний біль, втому, дратівливість чи перепади тиску. Аби зменшити вплив цього явища, потрібно дотримуватися кілька простих порад:

у дні бур не плануйте важливих рішень, емоційних зустрічей або великих фізичних навантажень;

дайте організму достатньо відпочинку;

слідкуйте за водним балансом;

обмежте споживання кофеїну, алкоголю і надто солоної їжі, адже вони посилюють коливання тиску;

виходьте на вечірні прогулянки та пийте трав’яний чай;

займайтеся медитацією, дихальними вправами або приймайте теплу ванну — все це допомагає зняти напругу;

дотримуйтесь графіку сну;

не користуйся телефоном перед сном, адже світло екрана посилює головний біль і втому.

