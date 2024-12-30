Прогноз погоды в Украине в новогоднюю ночь 31 декабря

Женщина с ребенком на новогодней ярмарке. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Погода в Украине завтра, 31 декабря, будет теплой. Тем не менее, ожидается сильный ветер западного направления.

Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко в Telegram.

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Погода в Украине 31 декабря

По прогнозам синоптика, во вторник в Украине будет тепло. Дневная температура составит +2…+5 °C, а на юге следует ожидать от +5 °C до +10 °C. В ночь на 1 января в Украине ожидается около нуля.

"Осадков завтра не будет, потому что практически вся континентальная Европа, включая, конечно, Украину, будет находиться под влиянием масштабной антициклонической области", — говорится в сообщении.

Диденко подчеркнула, что характерной особенностью 31 декабря и первых дней нового года станет сильный ветер западных направлений.

Карта циклонов. Фото: Наталья Диденко

Погода в Киеве 31 декабря

Синоптик Диденко прогнозирует, что в Киеве 31 декабря будет сухо.

Температура воздуха в течение дня прогреется до +3 °C.

Карта температур на 31 декабря. Фото: Ventusky

Ранее синоптики предупреждали, что в Украине с 30 декабря по 5 января будет теплая и сухая погода, но уже к концу недели температура воздуха несколько упадет, прогнозируют осадки.

Также синоптики спрогнозировали нынешнюю зиму в Украине. В общем, самым холодным месяцем станет январь.