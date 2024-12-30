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Якою буде погода у новорічну ніч — синоптик Діденко дала прогноз

30 грудня 2025 12:32
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди в Україні у новорічну ніч 31 грудня
Жінка з дитиною на новорічному ярмарку. Ілюстративне фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Україні завтра, 31 грудня, буде теплою. Проте очікується сильний вітер із західного напрямку.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко у Telegram.

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Погода в Україні 31 грудня

За прогнозами синоптика, у вівторок в Україні буде тепло. Денна температура становитиме +2 °C…+5 °C, а на півдні варто очікувати від +5 °C до +10 °C. У ніч на 1 січня в Україні очікується близько нуля.

"Опадів завтра не буде, бо практично вся континентальна Європа, включно, звичайно, з Україною, перебуватиме під впливом масштабної антициклонічної області", — йдеться у повідомленні.

Діденко наголосила, що характерною особливістю 31 грудня та перших днів нового року буде сильний вітер західних напрямків.

Карта циклонів 31 грудня
Карта циклонів. Фото: Наталка Діденко

Погода у Києві 31 грудня

Синоптик Діденко прогнозує, що у Києві 31-го грудня буде сухо.

Температура повітря вдень прогріється до +3 °C.

Карта температур 31 грудня
Карта температур на 31 грудня. Фото: Ventusky

Раніше синоптики попереджали, що в Україні з 30 грудня по 5 січня буде тепла та суха погода, але вже ближче до кінця тижня температура повітря дещо впаде, прогнозують опади.

Також синоптики спрогнозували цьогорічну зиму в Україні. Загалом найхолоднішим місяцем стане січень.

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