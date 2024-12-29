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Примхлива зима — прогноз погоди на перший тиждень січня

29 грудня 2024 19:27
Світлана Силенко - Редактор
Погода в Україні на тиждень — прогноз від синоптиків
Дівчина гуляє містом взимку. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

В Україні на початку тижня 30 грудня — 5 січня буде тепла та суха погода. Подекуди позначки термометра піднімуться до +6 °C. Однак вже ближче до кінця тижня температура повітря дещо впаде, прогнозують опади.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в Україні 30 грудня — 5 січня

У понеділок, 30 грудня, на всій території України очікується хмарна погода без опадів. Температура повітря вдень +2...+4 °C, вночі 0...+2 °C. На західній частині України варто чекати на сонце.

Прогноз погоди в Україні на 30 грудня
Прогноз погоди в Україні на 30 грудня. Фото: скриншот

У вівторок, 31 грудня, в Україні очікується хмарна погода, часом із проясненнями. У деяких областях можливі тумани. Температура вдень +2...+ 4 °C, вночі 0..+ 2 °C.

Прогноз погоди в Україні на 31 грудня
Прогноз погоди в Україні на 31 грудня. Фото: скриншот

В середу, 1 січня, в Україні не прогнозують істотних опадів. Температура вдень +5...+7 °C, вночі 0...+ 2 °C. Вітер посилиться до 21 км/год, вологість зросте до 68%.

Прогноз погоди в Україні на 1 січня
Прогноз погоди в Україні на 1 січня. Фото: скриншот

В четвер, 2 січня, в Україні прогнозують теплу, але вітряну погоду. Температура вдень +5...+7 °C, вночі +4...+2 °C, вірогідність опадів 20%. Суттєвих опадів не передбачається.

Прогноз погоди в Україні на 2 січня
Прогноз погоди в Україні на 2 січня. Фото: скриншот

У п'ятницю, 3 січня, погода в Україні буде переважно суха. Температура вдень 0...+2 °C, вночі 0...+2 °C, вірогідність опадів 10%. Вітер західний із переходом на північно-західний. На дорогах західної частини місцями можлива ожеледиця. 

Прогноз погоди в Україні на 3 січня
Прогноз погоди в Україні на 3 січня. Фото: скриншот

В суботу, 4 січня, температура становитиме вночі -1...-2 °C, вдень ​​+2 °C. Йймовіний дощ чи мокрий сніг. Хмарно, мрячитиме, можливі незначні опади. Місцями спостерігатиметься ожеледиця на дорогах.

В неділю, 5 січня, температура вночі становитиме -1...+2 °C, вдень ​​+2...+4 °C. Вітер буде поривчастий. У більшості регіонів очікується помірний мокрий сніг, на півдні з дощем під впливом західного циклону. 

Нагадаємо, 30 грудня синоптики обіцяють в Одесі та Одеській області хмарну погоду з проясненнями і без істотних опадів. Температура повітря подекуди буде опускатися до 0 °C.

У Львівській області 30 грудня очікується хмарна з проясненнями погода. Опадів не передбачається, однак можливий туман, ожеледь і ожеледиця.

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