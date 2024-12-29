Погода в Украине на неделю — прогноз от синоптиков

Девушка гуляет по городу зимой. Фото: Новини.LIVE

В Украине в начале недели 30 декабря — 5 января будет теплая и сухая погода. Кое-где отметки термометра поднимутся до +6 °C. Однако уже ближе к концу недели температура воздуха несколько упадет, прогнозируют осадки.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Погода в Украине 30 декабря — 5 января

В понедельник, 30 декабря, на всей территории Украины ожидается облачная погода без осадков. Температура воздуха днем +2...+4 °C, ночью 0...+2 °C. На западной части Украины стоит ждать солнце.

Прогноз погоды в Украине на 30 декабря. Фото: скриншот

В вторник, 31 декабря, в Украине ожидается облачная погода, временами с прояснениями. В некоторых областях возможны туманы. Температура днем +2...+4 °C, ночью 0...+2 °C.

Прогноз погоды в Украине на 31 декабря. Фото: скриншот

В среду, 1 января, в Украине не прогнозируют существенных осадков. Температура днем +5...+7 °C, ночью 0...+2 °C. Ветер усилится до 21 км/ч, влажность возрастет до 68%.

Прогноз погоды в Украине на 1 января. Фото: скриншот

В четверг, 2 января,в Украине прогнозируют теплую, но ветреную погоду. Температура днем +5...+7 °C, ночью +4...+2 °C, вероятность осадков 20%. Существенных осадков не предвидится.

Прогноз погоды в Украине на 2 января. Фото: скриншот

В пятницу, 3 января, погода в Украине будет преимущественно сухая. Температура днем 0...+2 °C, ночью 0...+2 °C, вероятность осадков 10%. Ветер западный с переходом на северо-западный. На дорогах западной части местами возможна гололедица.

Прогноз погоды в Украине на 3 января. Фото: скриншот

В субботу, 4 января, температура составит ночью -1...-2 °C, днем +2 °C. Возможен дождь или мокрый снег. Облачно, будет моросить, возможны незначительные осадки. Местами будет наблюдаться гололедица на дорогах.

В воскресенье, 5 января, температура ночью составит -1...+2 °C, днем +2...+4 °C. Ветер будет порывистый. В большинстве регионов ожидается умеренный мокрый снег, на юге с дождем под влиянием западного циклона.

Напомним, 30 декабря синоптики обещают в Одессе и Одесской области облачную погоду с прояснениями и без существенных осадков. Температура воздуха местами будет опускаться до 0 °C.

В Львовской области 30 декабря ожидается облачная с прояснениями погода. Осадков не предвидится, однако возможен туман, гололед и гололедица.