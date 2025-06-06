Погода в Украине на завтра от Укргидрометцентра на завтра

Люди гуляют летом во время жары. Фото: Новини.LIVE

В субботу, 7 июня, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. Кроме того, в некоторых регионах синоптики прогнозируют кратковременные дожди.

Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр.

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Погода в Украине на 7 июня. Фото: Укргидрометцентр/Facebook

Погода на 7 июня

По прогнозам Укргидрометцентра, в субботу по территории Украины ожидается переменная облачность.

В то же время в северных, днем и в западных, Винницкой, Харьковской и Луганской областях местами кратковременный дождь, гроза. Однако на остальной территории суббота пройдет без осадков.

Ветер 7 июня будет преимущественно юго-западный, в пределах 5-10 м/с.

В субботу будет довольно жарко, температура ночью — +15...+20 °С, днем — +28...+33 °С.

Зато в юго-восточной части прогнозируется местами сильная жара — +35 °С. В Карпатах ночью — +11...+16 °С, днем — +21...+26 °С.

Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Ранее синоптик Наталья Диденко также спрогнозировала, какой будет погода в субботу, 7 июня.

Кроме того, мы информировали, какой будет погода в Украине на Троицу, 8 июня.