Погода в Украине на завтра от Укргидрометцентра на завтра

Каким регионам не повезет с погодой — прогноз на завтра
В субботу, 7 июня, по всей территории Украины ожидается переменная облачность. Кроме того, в некоторых регионах синоптики прогнозируют кратковременные дожди.
Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр.
Погода на 7 июня
По прогнозам Укргидрометцентра, в субботу по территории Украины ожидается переменная облачность.
В то же время в северных, днем и в западных, Винницкой, Харьковской и Луганской областях местами кратковременный дождь, гроза. Однако на остальной территории суббота пройдет без осадков.
Ветер 7 июня будет преимущественно юго-западный, в пределах 5-10 м/с.
В субботу будет довольно жарко, температура ночью — +15...+20 °С, днем — +28...+33 °С.
Зато в юго-восточной части прогнозируется местами сильная жара — +35 °С. В Карпатах ночью — +11...+16 °С, днем — +21...+26 °С.
Ранее синоптик Наталья Диденко также спрогнозировала, какой будет погода в субботу, 7 июня.
Кроме того, мы информировали, какой будет погода в Украине на Троицу, 8 июня.
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