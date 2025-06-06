Погода в Україні на завтра від Укргідрометцентру

Яким регіонам не пощастить з погодою — прогноз на завтра
У суботу, 7 червня, по всій території України очікується мінлива хмарність. Крім того, в деяких регіонах синоптики прогнозують короткочасні дощі.
Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.
Погода на 7 червня
За прогнозами Укргідрометцентру, у суботу по території України очікується мінлива хмарність.
Водночас у північних, вдень і в західних, Вінницькій, Харківській та Луганській областях місцями короткочасний дощ, гроза. Однак на решті території субота мине без опадів.
Вітер 7 червня буде переважно південно-західний, у межах 5-10 м/с.
У суботу буде доволі спекотно, температура вночі — +15...+20 °С, вдень — +28...+33 °С.
Натомість у південно-східній частині прогнозується місцями сильна спека — +35 °С. В Карпатах вночі — +11...+16 °С, вдень — + 21...+26 °С.
Раніше синоптик Наталка Діденко також спрогнозувала, якою буде погода в суботу, 7 червня.
Крім того, ми інформували, якою буде погода в Україні на Трійцю, 8 червня.
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