Погода в Україні на завтра від Укргідрометцентру

Люди гуляють влітку під час спеки. Фото: Новини.LIVE

У суботу, 7 червня, по всій території України очікується мінлива хмарність. Крім того, в деяких регіонах синоптики прогнозують короткочасні дощі.

Про це інформує Український гідрометеорологічний центр.

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Погода в Україні на 7 червня. Фото: Укргідрометцентр/Facebook

Погода на 7 червня

За прогнозами Укргідрометцентру, у суботу по території України очікується мінлива хмарність.

Водночас у північних, вдень і в західних, Вінницькій, Харківській та Луганській областях місцями короткочасний дощ, гроза. Однак на решті території субота мине без опадів.

Вітер 7 червня буде переважно південно-західний, у межах 5-10 м/с.

У суботу буде доволі спекотно, температура вночі — +15...+20 °С, вдень — +28...+33 °С.

Натомість у південно-східній частині прогнозується місцями сильна спека — +35 °С. В Карпатах вночі — +11...+16 °С, вдень — + 21...+26 °С.

Скриншот повідомлення Укргідрометцентру/Facebook

Раніше синоптик Наталка Діденко також спрогнозувала, якою буде погода в суботу, 7 червня.

Крім того, ми інформували, якою буде погода в Україні на Трійцю, 8 червня.