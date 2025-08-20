Прогноз погоды в Украине на 21 августа

Каким областям не повезет — прогноз погоды в Украине на завтра
В четверг, 21 августа, Украину посетит холодный атмосферный фронт. Он принесет дожди и грозы в некоторые регионы Украины.
Об этом сообщают Украинский гидрометеорологический центр и синоптик Наталья Диденко.
Погода на 21 августа от Укргидрометцентра
По прогнозам Укргидрометцентра, 21 августа по всей территории Украины ожидается переменная облачность.
В основном четверг пройдет без осадков. Лишь в западных и Житомирской областях днем местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер 21 августа преимущественно западный, скорость 5-10 м/с.
Температура ночью +13...+18 °C. Зато днем будет значительно теплее — +25...+30 °C, на юге страны до +33 °C. В западных областях +20...+25 °C.
Погода на 21 августа от Диденко
По прогнозам синоптика Наталки Диденко, 21 августа Украину посетит холодный атмосферный фронт. Он принесет дожди и грозы в западную часть и на север Украины.
Остальная территория Украины 21 августа еще окажется в сухой погоде.
Температура воздуха в четверг ожидается очень высокой на юге, на востоке и в центральных областях, днем +28...+32 °C.
На севере в течение дня +24...+28 °C. На западе атмосферный фронт обусловит более свежую погоду +20...+24 °C, на Закарпатье до +26 °C.
В Киеве 21 августа дождь вероятен вечером, максимальная температура воздуха до +26 °C.
