Прогноз погоды в Украине на 21 августа

Девушка идет по городу во время дождя. Фото: Новини.LIVE

В четверг, 21 августа, Украину посетит холодный атмосферный фронт. Он принесет дожди и грозы в некоторые регионы Украины.

Об этом сообщают Украинский гидрометеорологический центр и синоптик Наталья Диденко.

Погода на 21 августа от Укргидрометцентра

По прогнозам Укргидрометцентра, 21 августа по всей территории Украины ожидается переменная облачность.

В основном четверг пройдет без осадков. Лишь в западных и Житомирской областях днем местами кратковременный дождь, гроза.

Погода в Украине 21 августа. Фото: Укргидрометцентр/Facebook

Ветер 21 августа преимущественно западный, скорость 5-10 м/с.

Температура ночью +13...+18 °C. Зато днем будет значительно теплее — +25...+30 °C, на юге страны до +33 °C. В западных областях +20...+25 °C.

Скриншот сообщения Укргидрометцентра/Facebook

Погода на 21 августа от Диденко

По прогнозам синоптика Наталки Диденко, 21 августа Украину посетит холодный атмосферный фронт. Он принесет дожди и грозы в западную часть и на север Украины.

Остальная территория Украины 21 августа еще окажется в сухой погоде.

Карта температур. Фото: Диденко/Facebook

Температура воздуха в четверг ожидается очень высокой на юге, на востоке и в центральных областях, днем +28...+32 °C.

На севере в течение дня +24...+28 °C. На западе атмосферный фронт обусловит более свежую погоду +20...+24 °C, на Закарпатье до +26 °C.

В Киеве 21 августа дождь вероятен вечером, максимальная температура воздуха до +26 °C.

Скриншот сообщения Диденко/Facebook

